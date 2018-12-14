Письмо Санта-Клаусу нашли через 120 лет

Image caption Письмо Санта Клаусу написали в 1898 году

В Великобритании нашли письмо, которое ребенок написал Санта-Клаусу 120 лет назад.

Это была пятилетняя девочка Марджори из города Истборн на юге Англии.

Она попросила принести ей в подарок игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее любимой кошки Киттикинс.

Письмо датировано 2 декабря 1898 года. Оно пролежало больше века в книге. Его нашли, когда книгу сдали в магазин, занимающийся благотворительностью.

Теперь его выставили в витрине игрушечного магазина в городе Кентербери.

Лили Бирчелл, чей отец обнаружил письмо, сказала, что хотела бы найти потомков семьи Марджори и вернуть им письмо.

Лили, которая работает в книжном магазине, считает, что это был бы отличный подарок на Рождество.

Image caption В письме, написанном 2 декабря 1898 года, Марджори просит Санта-Клауса прислать ей игрушки для себя и любимой кошки

Проблема в том, что о маленькой Марджори неизвестно ничего, кроме того, что жила она на улице Энис-роуд в Истборне.

Лили с отцом попытались найти информацию о жителях этой улицы, но, похоже, эта часть города подверглась бомбардировкам во время войны и ее полностью перестроили.

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