Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам "чокнутый правый" и "Мик нож"

Копірайт зображення Reuters Image caption Мик Малвейни не скрывает своих консервативных взглядов

Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.

Его предшественник, генерал Джон Келли, завершит работу в конце ныненшнего года, сообщил глава государства в Twitter.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.

Там же Трамп назвал 68-летнего Келли "большим патриотом" своей страны.

В то же время, находясь на должности главы аппарата, генерал Келли якобы неоднократно за глаза называл президента "идиотом" и описывал его как человека, которого ни в чем нельзя убедить.

Об этом стало известно из книги ветерана расследовательской журналистики Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" (2018).

Впоследствии Келли отрицал, что когда-либо называл своего начальника "идиотом".

В начале декабря Трамп объявил, что генерал оставит свой пост до конца года. По данным СМИ, к тому врмени отношения президента и Келли испортились настолько, что они перестали разговаривать друг с другом.

Кто такой Мик Малвейни?

Малвейни 51 год. Он возглавляет административно-бюджетное управление администрации президента США. Этот орган ежегодно готовит федеральный бюджет перед тем, как он будет представлен в Конгрессе, а в дальнейшем отчитывается об исполнении документа.

Перейдя на новую работу, Малвейни сохранит за собой пост главы административно-бюджетного управления, уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

За время работы в последнем чиновник получил прозвище "Мик нож" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов, отмечает Politico.

Кроме того, в 2017 году он объявил о прекращении безвозмездной военной помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий кредитами.

Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот.

"Я называю его "Робитуссин" [американский бренд средств от кашля и простуды]. Неприятный на вкус, но полезный", - так описал Малвейни его друг - конгрессмен Трей Гоуди (цитата по Politico).

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