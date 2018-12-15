На пути к томосу: в Киеве открылся объединительный церковный собор

В субботу 15 ноября в Софии Киевской начал работу собор, на котором должны создать единую поместную православную церковь в Украине и избрать ее предстоятеля.

Корреспондент BBC News Украина сообщает, что собор начал работу в 11:30, хотя предварительно планировали начать в 10:00.

Президент Украины Петр Порошенко также присутствует на соборе. На территорию Софии прибыл и спикер парламента Андрей Парубий.

На Софийской площади собрались тысячи людей, среди которых депутаты и члены правительства.

Объединительный собор имеет целью создать новую поместную православную церковь - структуру, которая формально будет иметь статус автокефальной, но возглавлять которую фактически будет Константинопольский патриарх - утвердить устав и избрать ее предстоятеля.

Новоизбранный глава поместной Церкви отправится в Стамбул. По окончании совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем он и получит томос об автокефалии.

Image caption Президент Украины Петр Порошенко прибыл на объединительный собор

Ожидается, что в случае успешного проведения собора и избрания предстоятеля вручение томоса состоится 6 января 2019 года.

После этого уже можно будет говорить об окончательном создании автокефальной православной церкви в Украине.

Председательствовать на соборе будет митрополит Галльский Эммануил (Адамакис).

Приглашения принять участие в объединительном соборе архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви (Московского патриархата) ранее направил Вселенский патриарх Варфоломей.

Ожидается, что в соборе примут участие более 40 архиереев УПЦ КП, 12 архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата.

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