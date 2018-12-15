Копірайт зображення UNIAN

Министерство энергетики разработало и обнародовало проект постановления о повышении норм потребления газа.

В то же время Региональная газовая компания (РГК), которая контролирует облгазы и газсбыты в 16 областях Украины, заявила, что Верховный суд восстановил норму потребления газа на уровне 9,8 кубов на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения.

Согласно постановлению правительства от августа 2017 года, в настоящее время действует единая норма потребления на одного человека - 3,3 куба в месяц в течение всего года.

Все эти нормы касаются потребителей без газовых счетчиков.

Теперь Минэнерго предлагает повысить нормы потребления до 8,8 кубов на человека во время отопительного сезона, и 5,8% кубов летом. В пояснительной записке к постановлению говорится, что отсутствие счетчиков у почти четверти потребителей (3,3 млн потребителей) и "необоснованный уровень норм" потребления не побуждает к экономии, приводит к формированию в области значительных убытков - свыше 2 млрд грн в год.

При этом, как напоминает в колонке для "НВ" экс-член НКРЭКП Юрий Голляк, согласно закону, на конец 2018 года счетчики должны были иметь все потребители, и устанавливаться они должны за счет облгазов, поскольку их стоимость была включена в тариф. Кроме того, отмечает эксперт, нормы потребления для бытовых потребителей являются завышенными, - "это может подтвердить любой специалист, работающий на газовом рынке".

Еще один вариант норматива

Ссылаясь на решение Верховного суда, который рассматривал иск РГК против правительства, в РГК утверждают, что действующий тариф должен быть на уровне 9,8 кубов на человека.

"Постановлением Верховного суда было отменено ряд постановлений Кабмина, которыми снижались нормы потребления газа. Теперь потребители, у которих нету счетчиков, будут получать начисления соответственно с постановлением Кабмина, которое обновленно Верховным Судом", - говорится в сообщении РГК.

Именно с учетом такого норматива и были перечислены платежки со значительными долгами, которые клиенты компаний, входящих в РГК, получили в декабре. Однако, как отмечают в РГК, эти долги не подлежат уплате, и указаны только "информативно".

"Сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. Наличие этого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа и для начисления пени и штрафов", - сообщили в РГК, отметив, что будут ожидать урегулирования проблемы со стороны правительства .

Неделю назад премьер-министр Владимир Гройсман призвал провести тотальную проверку областных газораспределительных компаний, обвинив их в монопольном поведении.

"Их надо в жару по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - заявил тогда премьер.

Перед этим "Нафтогаз" сообщил, что облгазы и газсбыты дезинформируют потребителей в платежках за газ, создавая искусственные долги, а НКРЭКП запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежках за газ.

В октябре правительство решило поднять цены на газ для населения на 23,5%.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram