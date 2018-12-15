Су-27 разбился в Житомирской области: один погибший
В Житомирской области во время планового полета разбился военный самолет Су-27, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Приблизительно в 15 часов в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
В пресс-службе Генерального штаба отметили, что "летчик погиб".
- Погибший в результате падения Су-27 в Винницкой области украинец был полковником
- В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие
"Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - добавляется в сообщении.
16 октября в Винницкой области упал украинский военный самолет Су-27, который участвовал в "ознакомительном полете с украинским коллегой" в рамках международных учений "Чистое небо-2018".
Тогда погибли два пилота: американец и украинец.