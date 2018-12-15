Су-27 разбился в Житомирской области: один погибший

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В Житомирской области во время планового полета разбился военный самолет Су-27, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Приблизительно в 15 часов в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В пресс-службе Генерального штаба отметили, что "летчик погиб".

"Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - добавляется в сообщении.

16 октября в Винницкой области упал украинский военный самолет Су-27, который участвовал в "ознакомительном полете с украинским коллегой" в рамках международных учений "Чистое небо-2018".

Тогда погибли два пилота: американец и украинец.

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