Епифаний приглашает всех в новую украинскую православную церковь
Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко), которого объединительный собор 15 декабря избрал главой автокефальной поместной православной церкви Украины, призвал иерархов и верующих присоединиться к новой церкви.
"Я бы хотел бы призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в новосозданную единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех", - сказал митрополит на Софийской площади после завершения собора.
Он добавил, что "впереди еще много работы".
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"Прежде всего мы должны завершить это дело единения украинского православия, защищать наше украинское богословское образование и науку, молиться о прекращении войны и воцарении справедливого мира в Украине", - сказал новоизбранный предстоятель церкви.
"Этот день войдет и уже вошел в историю Украины как священный день, день создания автокефальной поместной православной церкви Украины. День окончательного получения нашей украинской независимости от России", - заявил президент Украины Петр Порошенко.
На соборе он присутствовал в качестве гостя и сидел в президиуме.
Порошенко добавил, что "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, собор и все иерархи Украинской автокефальной православной церкви, группа епископов Украинской православной церкви Московского патриархата основали объединенную Украинскую церковь".
Предстоятель новосозданной православной церкви отправится в Константинополь и по окончании совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем получит томос об автокефалии.
Во время выступления президент отметил, что избранный глава церкви "вместе с украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный томос".
Ожидается, что вручение томоса состоится 6 января 2019 года.
После этого уже можно будет говорить о конечной точке в создании автокефальной православной церкви в Украине.