Image caption Люди, которые ждали на Софийской площади результатов собора весь день, ходили греться в пункты обогрева

Пользователи соцсетей называют создание поместной православной церкви Украины великим историческим событием и следующей большой победой после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и получения безвизового режима.

Многие также пишут об историчности этого события.

"Томос - наш! Церковь есть! Благодарим Вселенского Патриарха Варфоломея, патриарха Филарета, митрополита Макария, всех святых отцов, причастных к созданию автокефалии. За нее молились и погибали в сталинских лагерях тысячи украинских священников. Мы ждали Поместной Церкви столетия, поэтому сегодня несколько часов на морозе - это счастливое ожидание!", - пишет первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Есть предстоятель. Есть наша церковь. Всех поздравляю", - написал Василий Яблонский, один из руководителей Национального института стратегических исследований.

"Петр Порошенко только что отыграл назад решение 1686 года Ивана Самойловича. Времена меняются", - говорит историк Сергей Плохий.

"Мы еще совсем не понимаем, насколько важное событие произошло сегодня. Пройдут десятилетия и потомков вообще не будет интересовать, какие у нас сегодня тарифы и какой курс доллара.

Вместо этого - они будут знать: в этот день украинская православная церковь стала независимой от Москвы.

Православие в Украине стало украинским", - считает Александр Таранишин.

Об историчности и важности события пишут не только историки, не только украинцы и не только православные.

"МЫ СМОГЛИ.

Я, атеист по убеждению, наполовину украинец - наполовину еврей, сижу сейчас за 8 тысяч км от Киева и со слезами на глазах не могу оторвать взгляда от выступления президента на Софиевской площади.

Мы не свидетели истории, мы ее создатели. Объединенная Украинская Церковь - это дело не только верующих, это дело существования государства, нации и каждого из нас", - не сдерживает эмоций Oleg Sharp из Флориды.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Объединительный собор, на котором создали поместную православную украинскую церковь, проходил в Софиевском соборе, построенном князем Ярославом Мудрым в ХI веке

Роль патриарха

Пользователи также отмечают роль в этом процессе патриарха Филарета, который, по словам предстоятеля новой украинской церкви, митрополита Епифания, продолжит почетно помогать развивать единую поместную православную церковь в Украине.

"Я вижу пылающее зарево с северо-востока!

Большой сегодня день. Огромное спасибо всем. Прежде всего, президенту Порошенко. Это следующая большая победа после ассоциации и безвиза.

А особый респект и уважение - патриарху Филарету. Без его мудрости этого всего не было бы", - написал журналист Дмитрий Лиховий.

"Когда-то, много лет назад, я был на интервью упПатриарха Филарета. Уже прощаясь, он сказал - не умру, пока не будет Единой Украинской церкви. Тогда это казалось красивыми словами, но сегодня Церковь создана. Материки сдвинулись! Он очень крутой " - пишет фотограф Владислав Мусиенко.

"В этот момент надо сказать о человеке, который вывез идею украинской поместной Церкви буквально на себе. ...Патриарх Филарет навсегда останется в истории создателем возрожденной Украинской Церкви и великим украицем", - пишет депутат Андрей Ильенко.

Что пишут про митрополита Епифания

Многие интересуются подробностями биографии нового митрополита Епифания.

"Епифаний - греческое имя, означающее "явление", "откровение", - пишет политический аналитик Владимир Горбач.

Священник Константин Холодов рассказывает о митрополите Епифании.

"Митрополит Епифаний руководит нашей епархией более 5 лет. За это время мы полюбили его. Одна из черт, которая в нем выделяется более всего ,- человечность.

Один из первых бросился помогать армии. Первый гуманитарный груз, собранный в приходах Киевской области, - по инициативе митрополита Епифания. Именно он, как управляющий архиерей, благословил меня на капелланское служение.

Именно он благословил нас присутствовать на Майдане в самые трудные времена..."

Основные вехи биографии Епифания вспоминает и журналистка Тата Воронина.

"Епифаний входит в ближайшее окружение Филарета, он - фактически десница действующего патриарха УПЦ КП", - добавляет она.

Другие отмечают молодой возраст предстоятеля.

"Старость - это когда глава церкви твоего государства младше тебя на несколько лет:)", - шутит Rus Belkin.

Альтернативные мнения

Копірайт зображення UNIAN Image caption Некоторым собрание возле Софиевского собора напоминало политический митинг

А вот экс-министру юстиции времен президента Виктора Януковича Елене Лукаш сегодня церковный собор напомнил панихиду.

"Торжественная дорога в потусторонний мир. В окружении бюджетников и силовиков. Трэш. Без икон, но с флагами... своим путем... не чокаясь..."

А блогеру Максу Бужанскому собор напоминает давнишние события:

"Собор Петра Алексеевича здорово напоминает свадьбу Маргариты Валуа с Генрихом Наваррским, образца 1572 года.

Невеста никак не могла сказать "Да", Король подбодрил подзатыльником.

Правда, закончилось печально".

Свою сюжетную линию набирает уже и обсуждение записи российского оппозиционного политика Алексея Навального, который также пишет об историчности события, но под другим углом:

"Сегодня состоится событие исторического масштаба. Раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной церкви в Украине. РПЦ потеряет до половины "живых" приходов.

То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира".

"Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все там такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы - просто раскольники. Живые приходы РПЦ", - ответил российский журналист Аркадий Бабченко, который сейчас живет в Украине.

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