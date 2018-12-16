Варфоломей благословил Епифания и пригласил за томосом в Стамбул

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вселенский патриарх поздравил Епифания с избранием

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил, а также пригласил за томосом 6 января в Стамбул.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею, чтобы сообщить об избрании и попросил благословения, и он его благословил и поздравил", - рассказал собеседник ВВС.

Впоследствии появилось сообщение Вселенского патриархата, в котором говорится об этом разговоре, а также указывается, что патриарх Варфоломей пригласил Епифания 6 января в Константинополь для совместной службы и получения томоса об автокефалии.

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство совместно служить святую литургию на Фанаре на большой праздник Теофания (Богоявление, отмечается 6 январ. - Ред.) и для вручения ему томоса об учреждении новой сестринской автокефальной церкви", - говорится в заявлении.

Это значит, что Вселенский патриархат признает объединительный собор, который состоялся в столице Украины.

15 декабря объединительный собор в Киеве избрал предстоятелем поместной православной церкви в Украине митрополита бывшей УПЦ КП Епифания. В этот же день епископы утвердили устав новой церкви.

Копірайт зображення VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Епифаний - новоизбранный митрополит Киевский

В соборе приняли участие практически все иерархи бывших УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двое епископов УПЦ Московского патриархата.

Следующим шагом для окончательного формирования автокефальной православной церкви в Украине станет совместная служба Епифания с Вселенским патриархом и получение томоса об автокефалии.

Подробно о персоне предстоятеля Украинской поместной церкви читайте здесь.

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