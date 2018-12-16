Изменения климата: о чем договорился мир на конференции в Польше

Копірайт зображення AFP Image caption Председатель COP24, заместитель министра окружающей среды Польши Михал Куртика радуется подписанию договоренностей

Почти 200 стран-участниц климатической конференции в Польше наконец согласовали ряд правил, благодаря которым Парижское соглашение по климату сможет заработать с 2020 года.

Мероприятия имеют цель минимизировать масштабы глобального потепления и его последствия.

Между делегатами до последнего шли дискуссии, в частности о расчетах при торговле квотами на вредные выбросы. Поэтому встречу даже задержали на один день.

Новые правила в частности содержат критически важный вопрос о том, как страны будут отчитываться и измерять свои выбросы парниковых газов.

Делегаты надеются, что новые правила станут залогом того, что страны будут придерживаться своих обещаний о сокращении вредных выбросов.

Договоренности, подписанные в Катовице, должны обеспечить соблюдение целей Парижского соглашения, которое три года назад подписали 194 страны, чтобы сдержать повышение температуры в мире.

По некоторым вопросам страны не нашли общего языка, договорившись согласовать это в следующем году.

Общие правила предусматривают гибкость для бедных стран, которые хотят компенсации за влияние повышения температуры.

Позиция США осталась неизменной - страна не будет участвовать в Парижском соглашении. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о выходе из соглашения, если страны не предложат выгодные условия.

Согласно недавно обнародованному отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, повышение температуры на 1,5 градуса по Цельсию может привести к долгосрочным и необратимым изменениям в природе и гибели некоторых экосистем.

В отчете говорилось, что ситуация приобретает катастрофические масштабы и такими темпами температура в этом веке повысится почти на 3 градуса по Цельсию.

Чтобы сдержать повышение температуры, нужны "быстрые, широкомасштабные и беспрецедентные изменения во всех аспектах общества", говорилось в отчете.

О чем говорили на конференции

В переговорах в польском городе Катовице приняли участие представители 196 стран. Они пытались решить некоторые сложные вопросы, касающиеся правил Парижского соглашения.

Это основные правила, регулирующие то, как страны будут сокращать выбросы парниковых газов, оказывать финансовую помощь бедным государствам и обеспечивать выполнение всех обещаний.

Это не так легко, как может показаться. Часто страны имеют разные определения и сроки для своих действий по сокращению вредных выбросов.

Бедные страны стремятся иметь определенную гибкость в правилах, чтобы эти требования не стали для них проблемой, преодолеть которую у них нет возможностей.

Достаточно ли этого?

Копірайт зображення KIARA WORTH/IISD/ENB Image caption Экоактивисты призвали к изменениям

Лоренс Тубиана из Европейского климатического фонда говорит, что заключенная в Польше договоренность станет большим подспорьем для Парижского соглашения, над созданием которого она активно работала.

"Главным было установить хорошую прозрачную систему, потому что это создает доверие между странами, и поэтому мы можем измерить, что делается, и это будет достаточно точным", - рассказала она BBC News во время встречи.

По ее словам, правила четко определены и понятны.

Она говорит, что теперь такие страны как Россия, которые отказались ратифицировать Парижское соглашение из-за того, что не понимали правил, больше такой отговорки иметь не будут.

Впрочем, некоторые специалисты говорят, что соглашение не достаточно строгое, учитывая срочность климатических проблем.

Как сказал один из делегатов, "это то, что возможно, но не то, что необходимо".

Можно ли сократить выбросы углерода быстрее?

Копірайт зображення KIARA WORTH/IISD/ENB Image caption Не все остались довольны подписанными договоренностями

Страны поощряют повысить свои амбиции и достичь большего и более быстрого сокращения выбросов парниковых газов.

Многие делегаты хотят видеть быстрый рост амбиций до 2020 года, чтобы сохранить возможность удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса.

Сейчас планы, о которых страны договорились в рамках Парижского соглашения, не приближаются к этому.

Один из делегатов из страны, страдающей от изменений климата, назвал эти меры слишком недостаточными.

Крупные компании также ожидают от этой встречи определенных сигналов относительно будущего.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram