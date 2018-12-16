Украинец Романчук победил на чемпионате мира по плаванию в Китае
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который в этом году проходит в китайском Гуанчжоу.
Романчук проплыл дистанцию в 1500 метров вольным стилем в короткой воде за 14 минут 9,14 секунды.
Это - новый рекорд чемпионатов мира, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины.
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Серебряным призером соревнований стал итальянец Грегорио Пальтриньери (14 минут 09,87 секунды), а 3-е место занял норвежский пловец Хенрик Кристиансен (14 минут 19,39 секунд).
Сейчас это единственная медаль, которую украинским спортсменам удалось завоевать на чемпионате мира в Гуанчжоу.
До этого лучшие результаты продемонстрировали Любомир Мелешко и Сергей Шевцов, которые вышли в полуфинал соревнований. Мелешко занял 16-е место на 100-метровке баттерфляем, Шевцов - 16-е место на 50-метровке вольным стилем.
22-летний Михаил Романчук также является чемпионом Европы. Летом этого года он победил на европейском чемпионате в шотландском Глазго - тогда украинец показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем.