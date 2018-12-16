Умер экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник: чем он известен
Бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Киеве в больнице "Феофания" в воскресенье, 16 декабря.
Об этом BBC News Украина сообщил его адвокат Игорь Черезов со ссылкой на ближайших родственников Мельника. Информацию также сообщили местные СМИ.
Петр Мельник ушел из жизни в возрасте 61 года от двусторонней пневмонии, уточняет "Україна молода".
В июле 2013 года Петра Мельника задержали при получении взяток в размере 40 тысяч и 80 тысяч грн от двух граждан за поступление их родственников в его учебное заведение.
По решению суда, на него надели электронный браслет, от которого он избавился и бежал из страны.
Весной 2014 года правоохранители задержали Мельника по возвращении в Украину.
В 2015 году суд оправдал его в этом деле.
В 2016 году прокуратура обвинила Мельника в незаконном отчуждении недвижимого имущества Национальной академии государственной налоговой службы.
Речь шла о помещении магазина и кафе в Ирпене, оздоровительном комплексе в Ворзеле и помещениях в Каменце-Подольском и Симферополе.
В прошлом году Ирпенский городской суд, а затем и Бородянский районный суд Киевской области признал Петра Мельника невиновным в этом деле.
Генпрокуратура заявляла, что обжалует этот приговор.
Петр Мельник также был депутатом нескольких созывов, впервые - в 1998 году. Дважды он прошел в парламент от "Партии регионов".
В 2012 году произошел громкий скандал между Петром Мельником и Ириной Геращенко.
На выборах мэра города Обухова Мельник схватил и пытался силой вытолкать с избирательного участка депутата от НУНС Ирину Геращенко, которая наблюдала за их ходом.
Мельник тогда заявил, что Геращенко назвала его "хамом".