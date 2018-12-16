Епифания помянули в Константинополе, а он проигнорировал Кирилла

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Епифаний во время первой службы в качестве предстоятеля церкви упомянул всех предстоятелей церквей, кроме патриарха Кирилла

В первый день после избрания Епифания митрополитом Киевским предстоятеля новой поместной церкви помянули во время службы в Константинополе в присутствии патриарха Варфоломея.

А сам Епифаний во время первой службы в качестве предстоятеля церкви в Михайловском соборе помянул всех предстоятелей церквей, кроме патриарха Кирилла. Фактически, такие действия украинской церкви могут свидетельствовать о намерении не налаживать церковное общение с РПЦ.

Поминание предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их месту в диптихе (списке поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а украинская церковь будет иметь 15-е место.

В целом сейчас существуют 14 общепризнанных поместных православных церквей, а поминание Константинополем Епифания свидетельствует о признании Украинской церкви и установлении евхаристического общения.

Часть поместных церквей имеют статус патриархий, а часть более новых после получения автокефалии управляются митрополитами или архиепископами.

15 декабря объединительный собор создал поместную православную церковь в Украине и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.

После этого состоялся телефонный разговор между митрополитом Киевским Епифанием и Вселенским патриархом Варфоломеем. Тот поздравил Епифания, благословил и пригласил 6 января на совместную службу в Константинополь и для получения томоса по автокефалии.

С сегодняшнего дня другие поместные православные церкви также могут начинать поминать митрополита Епифания, таким образом признавая новую церковь.

Однако собеседники ВВС сомневаются, что этот процесс может начаться до вручения томоса. Но после этого признания он будет сложным и длительным.

Разрыв на старте?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Первая литургия новой украинской церкви прошла в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве

Митрополит Епифаний во время своей первой службы в новом качестве помянул предстоятелей всех поместных церквей, кроме РПЦ.

Отказ митрополита Епифания поминать патриарха РПЦ Кирилла свидетельствует, как указывают собеседники ВВС, о разрыве церковного общения еще до его установления.

РПЦ еще в октябре разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Перед этим Синод в Константинополе отменил решение от 1686 года о временном подчинении киевской митрополии Московскому патриархату и объявил о намерении предоставить украинской церкви автокефалию (независимость).

Однако Вселенский патриархат не стал отвечать симметрично и продолжает поминать патриарха Кирилла.

РПЦ резко осуждает создание поместной православной церкви в Украине. Подчиненная РПЦ Украинская православная церковь запретила своим епископам участвовать в соборе, на который из них пришли всего двое.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram