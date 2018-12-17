Взрыв ресторана в Японии: десятки пострадавших

Копірайт зображення EPA Image caption Причины взрыва пока не установлены

Сильный взрыв произошел в одном из ресторанов в городе Саппоро, на севере Японии.

Местная полиция сообщает, что в результате взрыва ранения получили 42 человека, по крайней мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока не установлена. Некоторые СМИ пишут, что произошел взрыв газа, однако эта информация пока не подтверждена.

Правоохранители перекрыли улицы вблизи ресторана - полиция опасается новых взрывов.

Службы спасения получили сообщение о взрыве в воскресенье, в 20:30 по местному времени.

Японская телерадиокомпания NHK сообщает, что в районе, где произошел инцидент, расположено большое количество как жилых домов, так и ресторанов.

Район Тойохира расположен всего в нескольких километрах от центра города.

Издание Japan Times распространило фотографии, на которых видно, как пожарные работают рядом с разрушенным зданием.

Один из свидетелей взрыва говорит, что его звук был похож на удар молнии.

Другие рассказали, что видели много жертв, и из-за взрыва в зданиях рядом вылетели окна.

Копірайт зображення EPA

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