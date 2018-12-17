Украинку признали лучшей в синхронном плавании

Копірайт зображення AFP Image caption Елизавета Яхно стала лучшей в синхронном плавании среди женщин в 2018 году

Международная федерация плавания (FINA) признала 20-летнюю украинскую спортсменку Елизавету Яхно лучшей в синхронном плавании среди женщин в 2018 году.

Церемония награждения лучших в плавании прошла в воскресенье, 16 декабря, в Китае.

За этот год Елизавета Яхно собрала урожай наград. В частности, она разделила 1-е место в рейтинге FINA с японкой Юкико Инуи - как в соло, так и в дуэте.

Выступая соло, она завоевала золотую медаль в Лос-Анджелесе и серебряные медали в Париже, Будапеште и Суррее, указано на сайте FINA.

Также в дуэте Елизавета Яхно получила три серебряных медали, а в Будапеште стала первой.

"Всегда очень приятно получать этот приз, но на сцене я всегда чувствую себя немного смущенно", - призналась победительница на церемонии.

"Это однозначно даст мне дополнительную мотивацию в моей карьере, и мои тренеры глубоко убеждены, что в последующие годы уровень Украины значительно возрастет", - добавила спортсменка.

Награду Международной федерации плавания также получила Светлана Саидова, главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию и тренер Елизаветы Яхно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На чемпионате Европы в Глазго Елизавета Яхно (справа) выступала в дуэте с Анастасией Савчук (слева), а также соло и в составе украинской команды

Елизавета Яхно - четырехкратный призер чемпионата мира и семикратный призер чемпионата Европы по синхронному плаванию.

В этом году на чемпионате Европы в Глазго Яхно выиграла золотую, пять серебряных и одну бронзовую награды.

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