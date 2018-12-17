Копірайт зображення church.ua Image caption Синод УПЦ МП под председательством Онуфрия назвал собор "объединением раскольников"

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что в Украине есть только одна каноническая церковь, и наказали архиереев, принявших участие в объединительном соборе.

Такое решение в понедельник, 17 декабря, вынес Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата), собравшийся в связи с проведением собора, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Синод заявил, что рассматривает собор как объединение двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ КП.

"Это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения, - говорится в обращении Синода УПЦ МП. - Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе".

"Как и ранее, в Украине есть только одна каноническая Церковь - это Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, и это признают все Поместные Православные Церкви", - отметил Синод УПЦ МП.

На синоде также решили наказать двух архиереев УПЦ МП, которые несмотря на запрет их церкви приняли участие в соборе.

Митрополита Винницкого и Барского Симеона освободили от управления епархией, а митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра сняли с должности викарного епископа. На эту должность уже назначен другой человек.

Обоим запретили проводить службы.

Также были приняты соответствующие решения в отношении тех священников и диаконов, которые принимали участие в соборе 15 декабря, сообщили в УПЦ МП.

Что решили на соборе

Копірайт зображення VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Епифаний - новоизбранный митрополит Киевский

15 декабря объединительный собор в Киеве избрал предстоятелем поместной православной церкви в Украине митрополита бывшей УПЦ КП Епифания. В этот же день епископы утвердили устав новой церкви.

В соборе приняли участие практически все иерархи бывших УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двое епископов УПЦ Московского патриархата - митрополит Переяславский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины, как рассказал руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, сообщает Укринформ.

Следующим шагом для окончательного формирования автокефальной православной церкви в Украине станет совместная служба Епифания с Вселенским патриархом и получение томоса об автокефалии.

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил, а также пригласил в Стамбул за томосом 6 января.

В первый день после избрания Епифания митрополитом Киевским предстоятеля новой поместной церкви помянули во время службы в Константинополе в присутствии патриарха Варфоломея.

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Поминовение предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их месту в диптихе (списке поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а украинская церковь будет иметь 15-е место.

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