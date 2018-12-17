Захваченные моряки: что рассказывают об их состоянии адвокаты и омбудсмен

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Людмила Денисова пытается попасть к украинским морякам в Москве. Об этом омбудсмен заявила журналистам. К руководителю ФСБ Денисова обращалась в последний раз 14 декабря. За соответствующей помощью она также регулярно обращается к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Украинский омбудсмен сообщила, что сейчас стало известно руководителю следственной группы, занимающейся делом украинцев. Сама она хочет воочию убедиться, как к арестованным украинцам относятся в России.

"Я хочу воочию увидеть наших моряков, чтобы проверить, как к ним относится Российская Федерация, относится ли она к ним как к военнопленным", - заявила Денисова.

Сейчас адвокаты смогли встретиться с 11 из 24 моряков, рассказала омбудсмен.

Николай Полозов, который относится к группе адвокатов, защищающих украинских моряков, сообщил, что украинские консулы посетили всех арестованных украинцев, однако общение с консулами не было конфиденциальным.

"По состоянию на сегодня, всех 24 моряков посетили консулы Украины, которые находятся в консульстве в Москве. Консулы Украины перечислили на счет каждого моряка сумму в рублях, эквивалентную 70 долларам. Этого им должно хватить на первое время", - рассказал Николай Полозов.

Илья Новиков, относящийся к группе адвокатов, которые защищают украинских моряков, заявил, что они ожидают продления ареста в середине января, поскольку срок действия меры пресечения истекает 25 января.

В период с 15 по 20 января также должен состояться ряд заседаний, заявил адвокат. "Видимо, это будет в Лефортовском суде города Москвы", - предположил Илья Новиков.

Состояние моряков

Людмила Денисова рассказала подробности о состоянии украинских моряков.

Андрей Артеменко получил осколочное ранение и сильный ушиб кисти руки, также у него травмировано сухожилие.

Андрей Эйдер имеет сильный ушиб левого колена, которое не сгибается, рану глубиной 3-4 сантиметра в правой ноге ближе к паху и передвигается на костылях.

Василий Сорока получил осколочные ранения, тяжелую рваную рану предплечья левой руки и повреждение сухожилия и мышцы руки.

Людмила Денисова заявила, что морякам оказывается медицинская помощь.

Захват кораблей

25 ноября российские военные корабли открыли огонь по трем судам украинских ВМС, которые хотели пройти через Керченский пролив. Россияне захватили 24 украинских моряка в Черном море. При этом ранения получили трое украинцев.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москву.

Россия, которая после аннексии Крыма считает территориальные воды вокруг полуострова своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

Украина заявила, что согласно договору 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход через Керченский пролив, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Обмен военнопленными

Украина считает, что моряки с захваченных кораблей являются военнопленными.

По словам Людмилы Денисовой, украинцы подпадают под определение военнопленных, предусмотренное Женевской конвенцией, а "если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких бы то ни было преступников, в том числе из Российской Федерации".

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