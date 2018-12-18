Епифаний - УПЦ МП: "Мы готовы забыть все и открыть новую страницу"

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Новоизбранный глава автокефальной поместной православной церкви Украины Епифаний призвал всех православных украинцев к объединению и заверил, что никаких ограничений для представителей УПЦ МП, которые пожелают присоединиться к новой церкви, не будет.

Об этом Епифаний рассказал 17 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Говоря об образовании автокефальной Украинской православной церкви, он заявил, что к этому стремились многие поколения украинцев, и вот наконец Украина приблизилась к получению томоса как никогда.

"Мы везде слышим, что украинцы не смогут объединиться. Еще полгода назад никто не верил в то, что образование независимой церкви произойдет. Но мы настойчиво двигались и верили, что дойдем до конца. Сейчас мы ожидаем завершения этого процесса - получения томоса" .

Ожидается, что томос об автокефалии будет вручен Епифанию уже в начале следующего года - 6 января - во время визита в Константинополь.

Епифаний добавил, что после получения томоса новая украинская церковь будет иметь с Константинополем духовную связь как с матерью-церковью, однако не будет находиться под его непосредственным управлением.

"Мы станем независимой, полноценной, самоуправляемой церковью", - добавил Епифаний.

"Не все в УПЦ МП находятся под влиянием России"

Глава новосозданной украинской церкви также в очередной раз заявил, что к ее руководству смогут присоединиться все, кто поддерживает объединение, - включая представителей УПЦ МП.

"Есть много наших собратьев, которые до сих пор не верят, что в Украине появилась независимая церковь. Нам надо показать единство, показать, что мы готовы принять всех", - заявил Епифаний, говоря о представителях УПЦ Московского патриархата.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Петр Порошенко, митрополит Епифаний и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил

"Многие из них стремятся приобщиться к новой единой церкви, у них есть такое желание, но они боятся - в частности возможных санкций. К сожалению, у многих еще нет доверия, есть определенный страх".

"В течение десятилетий у нас были споры, но сегодня мы готовы забыть все и открыть новую страницу. Без этого мы не построим новое будущее", - заявил Епифаний.

Он добавил, что не согласен с мнением о том, что все представители УПЦ МП находятся под влиянием России.

"Им нужно время, чтобы все осознать и перейти в новую Украинскую церковь", - заявил Епифаний.

О захвате храмов

Говоря о рисках захвата храмов УПЦ МП, Епифаний заверил, что этого не будет.

"Если мы будем проявлять насилие, то в будущем мы пожнем неприятные плоды такой деятельности", - заявил он.

По его словам, переход приходов в новую церковь может происходить только добровольно - по согласию прихожан.

"Мы знаем, что есть много таких приходов. Даже внутри некоторых приходов есть часть прихожан, которые готовы уже переходить. Однако, к сожалению, нет механизма, который позволил бы сделать это правильно", - заявил Епифаний.

О своем возрасте и предстоящих реформах

На вопрос о том, как сам Епифаний относится к тому, что его избрали предстоятелем новой церкви в столь молодом возрасте, он ответил, что понимает эмоции, которые у многих возникают по этому поводу.

"Но все будет оценено в будущем по делам. Можно быть почтенным старцем, но не делать вещей, полезных для церкви. Считаю, что возраст не должен быть препятствием на этом пути".

Говоря о предстоящих реформах, Епифаний заявил, что не является сторонником резких и радикальных изменений в церковной сфере.

"Надо понимать, что решительные реформы могут внести раскол в церковь. Например, Рождество - мы можем праздновать Рождество 25 декабря? Или не можем? Да, мы должны реформироваться. Но делать это мудро и постепенно, чтобы не внести раскол", - заявил Епифаний.

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