Во Франции будет введен налог для Google, Facebook и других IT-гигантов

Французские власти планируют ввести отдельный налог для крупных технологических компаний уже с 1 января 2019 года.

Об этом заявил министр финансов страны Бруно Ле Мер. По его словам, это позволит наполнить бюджет на дополнительные 567 млн долларов только в течение одного года.

При этом Франция не будет ждать решения Еврокомиссии, которая так же рассматривает возможность ввести так называемый цифровой налог для иностранных IT-компаний.

Франция и Германия уже долгое время призывают комиссию ЕС принять соответствующие решения, но против этого выступают некоторые другие страны - в частности Ирландия, Швеция, Финляндия и Чехия.

В начале 2018 года Еврокомиссия обнародовала предложение о взимании 3-процентного налога на доходы интернет-компаний с глобальным доходом в более 850 млн долларов в год.

Если предложение примут, то новые правила будут касаться таких компаний, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Критики таких мероприятий опасаются, что они нарушат международные правила равноправного отношения ко всем компаниям.

Для того, чтобы ЕС одобрил налоговые изменения, их должны поддержать все страны-члены союза.

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