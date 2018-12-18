Генассамблея ООН приняла резолюцию относительно действий РФ в Крыму и в Азовском море

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17 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по проблеме милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей.

"Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН.

За принятие резолюции проголосовали 66 стран, против - 19.

В документе среди прочего прописан призыв к России прекратить преследование коммерческих судов и ограничения международного судоходства в Черном и Азовском морях.

Резолюция также осуждает нападение российских силовиков на украинские корабли вблизи Керченского пролива 25 ноября.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко ранее заявлял, что среди главных целей резолюции - "настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы из Крыма и прекратить незаконную оккупацию украинской территории".

Инициатором принятия резолюции выступила Украина. Петр Порошенко накануне сообщил, что соавторами резолюции согласились стать более 40 стран мира.

Среди них - США, Канада, Германия, Литва, Польша и Эстония.

Захват украинских кораблей

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце ноября россияне захватили военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. При этом ранения получили трое украинцев.

24 украинца, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды. Впоследствии их перевели в СИЗО в Москву.

Россия, которая после аннексии Крыма считает территориальные воды вокруг полуострова своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

Украина заявила, что согласно договору 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход через Керченский пролив, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat, на основе данных о расположении кораблей, подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" произошел за пределами 12-мильной зоны от побережья.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцев арестовали на два месяца и перевезли в Москву

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны и о покушении на убийство. Подозреваемыми в нем проходят восемь россиян, в том числе командиры трех кораблей, участвовавших в конфликте с российской стороны.

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