Брексит: Тереза Мэй назвала дату нового голосования в парламенте

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сообщила, что голосование в парламенте по итоговому соглашению о выходе страны из Евросоюза, не состоявшееся в декабре, назначено на середину января - на неделю, которая начнется с 14 января.

Парламентарии вернутся к обсуждению соглашения на неделе, которая начнется с 7 января, заявила Мэй в палате общин.

Ранее голосование по документу было запланировано на 11 декабря.

Но тогда британский премьер заявила, что соглашение в действующем виде не поддержит большинство депутатов, и перенесла голосование.

Мэй отметила, что продолжает выступать против второго референдума по брекситу.

Новое всенародное голосование лишь "еще больше разделит нашу страну в то время, когда мы должны работать для ее объединения", отметила британский премьер-министр.

Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия в случае, если она не назначит дату голосования как можно скорее.

Месяц до нового голосования они назвали потерей времени, несмотря на то, что соглашение, которое должны рассмотреть члены парламента, не изменится.

Проблемное соглашение

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камнем преткновения в парламенте стали условия соглашения о выходе из ЕС

13 декабря депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

В конце ноября лидеры 27 стран Евросоюза одобрили проект соглашения, в котором изложены условия брексита.

Но соглашение вступит в силу только если его одобрят оба парламента.

Мэй настаивает на том, что изложенные в соглашении условия - лучшие из возможных для Великобритании.

Многие члены британского парламента раскритиковали заключенное соглашение. В частности, дискуссии вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Ирландией и Северной Ирландией.

Парламентский комитет по вопросам выхода из ЕС заявил, что в документе четко не прописаны будущие отношения ЕС и Великобритании.

По плану, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

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