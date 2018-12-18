Копірайт зображення Минобороны Украины

За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов.

Еще 776 военнослужащих были ранены в боях.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос BBC News Украина.

В документе указывается, что это данные по состоянию на 1 декабря 2018 года (когда был получен запрос).

В то же время, с тех пор украинская армия на Донбассе еще понесла потери.

Так, например, 15 декабря снайпером противника был убит один военнослужащий ВСУ, а 13 декабря от обстрелов погибли двое десантников 79-й бригады.

Таким образом, общие боевые потери ВСУ за 2018 год превышают 110 человек.

Небоевые потери

Копірайт зображення Минобороны Украины

В ответе ВСУ также указывается, что небоевые безвозвратные потери украинской армии за 11 месяцев этого года почти такие же, как и боевые, - 100 бойцов.

Еще 91 военный был ранен в небоевых условиях ("небоевые санитарные потери").

Больше всего нарушений перемирия в ВСУ фиксировали на мариупольском (2 169 обстрелов) и попаснянском направлениях (964 обстрелов).

С начала операции Объединенных сил 30 апреля 2018 года украинская армия взяла под контроль три населенных пункта: Южное и Шумы в Донецкой области, а также хутор Свободный в Луганской области, добавляют в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ.

В прошлом году

Копірайт зображення Минобороны Украины

За 2017 год боевые потери украинской армии составляли 198 бойцов.

Еще почти 1300 бойцов были ранены в боях.

Последние годы на Донбассе продолжается так называемая "окопная война", в которой большинство потерь вызваны периодическими артиллерийскими обстрелами, подрывами на минах, а также "работой" снайперов. В то же время случаются и столкновения с диверсионно-разведывательными группами ("война малых групп").

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