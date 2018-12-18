Грузинская оппозиция разбила палатки и начала бессрочные акции протеста
В Грузии объединенная оппозиция "Сила в единстве" с 18 декабря начнет бессрочные акции протеста. Об этом заявил один из лидеров альянса Григол Вашадзе.
Он сообщил, что оппозиция, как и прежде, будет требовать проведения досрочных парламентских выборов, и заверил, что акции протеста будут мирными.
"Требуем в кратчайшие сроки провести парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам", - заявил Вашадзе.
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Он добавил, что власти должны "отказаться от криминальных методов и вернуть избирательный процесс в политическое русло", а также призвал привлечь к ответственности лиц, которые, по его мнению, виновны в фальсификации результатов недавних президентских выборов.
На них Вашадзе набрал 40% голосов избирателей и уступил первое место Саломе Зурабишвили, которая набрала 59% голосов.
Зурабишвили - первая женщина-президент в истории Грузии и одновременно последний президент страны, избранный путем прямого голосования. Церемония ее инаугурации состоялась в воскресенье, 16 декабря.
Воскресная акция протеста
Оппозиционный альянс "Сила в единстве", который результаты президентских выборов не признает, планировал провести акцию протеста недалеко от места, где проходила инаугурация.
Местная власть предлагала организаторам изменить место проведения акции и передвинуться в центр города, объясняя это мерами безопасности из-за визита иностранных гостей, которых пригласили на инаугурацию. Но лидеры оппозиции от этого предложения отказались, заявив, что соберутся там, где планировали изначально.
Автоколонна оппозиционеров отправилась в город Телави, где проходила инаугурация, утром, но основные подъезды к городу на тот момент уже были перекрыты.
После того как попытка проехать через короткую и основную дорогу не удалась, сторонники оппозиции изменили маршрут, но и этот путь примерно за 30 км от Телави перекрыли полицейские машины и автобусы.
В результате до Телави основная часть участников акции протеста так и не добралась. За несколько сотен метров от дворца Ираклия Второго, где проходила инаугурация, собралась небольшая группа протестующих, в основном местных жителей.
Сюда же пришел бывший кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. Проход во дворец Ираклия Второго протестующим закрывал полицейский кордон.
К вечеру протест переместился уже в центр грузинской столицы, к зданию парламента. Здесь сторонники оппозиции разбили палатки.
Первая женщина-президент
Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии. Она сменила Георгия Маргвелашвили, который занимал пост президента с 2013 года.
После ее инаугурации вступила в силу новая конституция, завершившая переход Грузии к парламентской форме правления. Президент остается главой государства и верховным главнокомандующим, но его полномочия в принятии решений будут значительно ограничены.
Зурабишвили была избрана на шестилетний срок, победив во втором туре последних прямых президентских выборов в Грузии, который состоялся 28 ноября.
По данным Центральной избирательной комиссии, Зурабишвили набрала 59%, а ее соперник Григол Вашадзе - 40%. Оппозиция не признала результаты выборов.
Оппозиционеры потребовали изменений избирательной среды и проведения внеочередных парламентских выборов. На митинге 2 декабря Вашадзе призвал власти создать рабочую группу для того, чтобы вместе с оппозицией найти выход из политического кризиса.
На диалог и уступки оппозиции в правящей партии не пошли, отмечая, что оснований для проведения внеочередных парламентских выборов в стране нет.
Президентские выборы 2018 года - последние прямые выборы главы государства в Грузии. В 2024 году президента Грузии будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.