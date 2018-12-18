Грузинская оппозиция разбила палатки и начала бессрочные акции протеста

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В Грузии объединенная оппозиция "Сила в единстве" с 18 декабря начнет бессрочные акции протеста. Об этом заявил один из лидеров альянса Григол Вашадзе.

Он сообщил, что оппозиция, как и прежде, будет требовать проведения досрочных парламентских выборов, и заверил, что акции протеста будут мирными.

"Требуем в кратчайшие сроки провести парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам", - заявил Вашадзе.

Он добавил, что власти должны "отказаться от криминальных методов и вернуть избирательный процесс в политическое русло", а также призвал привлечь к ответственности лиц, которые, по его мнению, виновны в фальсификации результатов недавних президентских выборов.

На них Вашадзе набрал 40% голосов избирателей и уступил первое место Саломе Зурабишвили, которая набрала 59% голосов.

Зурабишвили - первая женщина-президент в истории Грузии и одновременно последний президент страны, избранный путем прямого голосования. Церемония ее инаугурации состоялась в воскресенье, 16 декабря.

Воскресная акция протеста

Оппозиционный альянс "Сила в единстве", который результаты президентских выборов не признает, планировал провести акцию протеста недалеко от места, где проходила инаугурация.

Местная власть предлагала организаторам изменить место проведения акции и передвинуться в центр города, объясняя это мерами безопасности из-за визита иностранных гостей, которых пригласили на инаугурацию. Но лидеры оппозиции от этого предложения отказались, заявив, что соберутся там, где планировали изначально.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Григол Вашадзе

Автоколонна оппозиционеров отправилась в город Телави, где проходила инаугурация, утром, но основные подъезды к городу на тот момент уже были перекрыты.

После того как попытка проехать через короткую и основную дорогу не удалась, сторонники оппозиции изменили маршрут, но и этот путь примерно за 30 км от Телави перекрыли полицейские машины и автобусы.

В результате до Телави основная часть участников акции протеста так и не добралась. За несколько сотен метров от дворца Ираклия Второго, где проходила инаугурация, собралась небольшая группа протестующих, в основном местных жителей.

Сюда же пришел бывший кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. Проход во дворец Ираклия Второго протестующим закрывал полицейский кордон.

К вечеру протест переместился уже в центр грузинской столицы, к зданию парламента. Здесь сторонники оппозиции разбили палатки.

Первая женщина-президент

Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии. Она сменила Георгия Маргвелашвили, который занимал пост президента с 2013 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саломе Зурабишвили

После ее инаугурации вступила в силу новая конституция, завершившая переход Грузии к парламентской форме правления. Президент остается главой государства и верховным главнокомандующим, но его полномочия в принятии решений будут значительно ограничены.

Зурабишвили была избрана на шестилетний срок, победив во втором туре последних прямых президентских выборов в Грузии, который состоялся 28 ноября.

По данным Центральной избирательной комиссии, Зурабишвили набрала 59%, а ее соперник Григол Вашадзе - 40%. Оппозиция не признала результаты выборов.

Оппозиционеры потребовали изменений избирательной среды и проведения внеочередных парламентских выборов. На митинге 2 декабря Вашадзе призвал власти создать рабочую группу для того, чтобы вместе с оппозицией найти выход из политического кризиса.

На диалог и уступки оппозиции в правящей партии не пошли, отмечая, что оснований для проведения внеочередных парламентских выборов в стране нет.

Президентские выборы 2018 года - последние прямые выборы главы государства в Грузии. В 2024 году президента Грузии будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.

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