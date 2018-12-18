Копірайт зображення finalcutforreal.dk Image caption Фильм "Отдаленный лай собак" рассказывает историю 10-летнего Олега, который растет в прифронтовом поселке на Донбассе

Датский документальный фильм "Отдаленный лай собак" про 10-летнего мальчика, который растет вблизи линии фронта на Донбассе, попал в короткий список претендентов на Оскар. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Действие фильма режиссера Симона Леренга Уилмонта происходит в прифронтовом поселке Гнутово Донецкой области, где живет 10-летний Олег со своей бабушкой Александрой. Несмотря на то, что их жизнь усложнилась после начала войны, они не собираются уезжать. Фильм показывает взросление ребенка в военных условиях.

"Теперь мы в списке 15-ти лучших документалок мира. В январе назовут пятерку номинантов. Бок о бок с нами такие невероятные конкуренты, аж дух захватывает", - написал в Facebook ассистент съемочной группы фильма Азад Сафаров.

Копірайт зображення AZAD SAFAROV

В то же время фильм Сергея Лозницы "Донбасс" не попал в список девяти претендентов на Оскар в номинации лучший фильм на иностранном языке.

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