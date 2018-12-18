В Марокко нашли тела туристок с порезанными шеями

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тела нашли вблизи поселка Имлил на горном хребте Высокий Атлас

Двух скандинавских туристок нашли мертвыми в Марокко с порезами на шее. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Оба тела нашли вблизи поселка Имлил на горном хребте Высокий Атлас, недалеко от самой высокой вершины Северной Африки - горы Тубкаль.

Имена мертвых туристок, которые являются гражданками Дании и Норвегии, пока не называют.

В МВД Марокко отмечают, что ведется расследование причин их смерти.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Район вблизи горы Тукбаль - одно из самых популярных мест в Марокко среди любителей горных походов

После сельского хозяйства туризм является одной из важнейших отраслей экономики Марокко.

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