В Канаде нашли самый крупный алмаз в Северной Америке

Копірайт зображення COURTESY DOMINION DIAMOND MINES Image caption Желтый алмаз в 552 карата нашли в Канаде

Канадская алмазодобывающая компания сообщила, что побила собственный рекорд, найдя самый большой алмаз, который когда-либо находили в Северной Америке.

Компания Dominion Diamond Mines объявила о неожиданной находке желтого драгоценного камня в 552 карата.

Необычный алмаз обнаружили в октябре на Северо-Западных территориях Канады за 215 км от Полярного круга.

Компания утверждает, что этот алмаз значительно больше, чем предыдущий рекордсмен, найденный в 2015 году.

Тогда камень, получивший имя Foxfire, - алмаз в 187,7 карата возрастом в 2 млрд лет, который был найден в Канаде на месторождении Дайавик, показали во всем мире.

В частности в течение двух месяцев его выставляли в Национальном музее естествознания в Вашингтоне и несколько недель в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Image caption Предыдущий рекордсмен, алмаз Foxfire, был продемонстрирован на выставках во всем мире

Глава компании Dominion Diamond Mines Кайл Уошингтон утверждает, что недавно найденный алмаз - еще красивее.

"Цвет и текстура алмаза - это уникальный пример того пути, который проходят природные алмазы от их образования до того момента, как мы их находим", - заявил Уошингтон.

Размер найденного камня составляет 33,74 мм на 54,56 мм, то есть практически как куриное яйцо.

Его будут продавать в естественном виде, а в ближайшие недели огранят и отшлифуют.

Учитывая размер и качество алмаза, в мире есть всего несколько мастеров, которые достаточно квалифицированы для его обработки, заявили в компании.

Стоимость находки пока определять рано.

Из предыдущего рекордсмена Foxfire сделали две серьги и недавно продали их на аукционе за 1,5 млн долларов.

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