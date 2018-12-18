Жозе Моуринью покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" после двух с половиной лет работы.

55-летний португалец помог команде выиграть Лигу Европы и Кубок английской футбольной лиги.

Впрочем, сейчас команда оказалась на 6-м месте в премьер-лиге, получив на 19 очков меньше лидера - клуба "Ливерпуль", который обыграл "Манчестер" со счетом 3:1 в минувшее воскресенье.

• Испания обвинила Моуринью в неуплате налогов

"Временного наставника назначат до конца сезона на время, пока клуб проведет тщательный процесс принятия на работу нового полноценного тренера", - говорится в заявлении "Манчестер Юнайтед".

"Клуб хочет поблагодарить Жозе за его работу в течение времени, которое он провел в "Манчестер Юнайтед", и пожелать ему удачи в будущем", - заявили в клубе.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram