В 2018 году в мире убили 80 журналистов - "Репортеры без границ"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Словакии убийство журналиста Яна Кучака, который расследовал деятельность итальянской мафии в стране, вызвало массовые акции протеста, завершившиеся отставкой правительства

80 штатных журналистов и журналистов-фрилансеров убили в 2018 году. Еще 348 журналистов находятся в тюрьмах, а 60 - в заложниках, в частности, один украинский журналист удерживается вооруженными сепаратистами ДНР. Об этом свидетельствует ежегодный обзор международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Там отметили, что количество убийств штатных журналистов по сравнению с 2017 годом выросло на 15% - с 55 до 63. Ранее это количество сокращалось три года подряд.

"Насилие против журналистов достигло беспрецедентного уровня в этом году, ситуация сейчас критическая", - подчеркнул генсек "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

"Ненависть к журналистам, которую озвучивают, а иногда очень открыто проповедуют недобросовестные политики, религиозные лидеры и бизнесмены, имеет трагические последствия на местах и ​​отражена в этом тревожном росте правонарушений против журналистов", - добавил он.

Наиболее опасными странами для журналистов является Афганистан - здесь убили 15 журналистов, Сирия - 11 журналистов, и Мексика - 9 журналистов. Убийство пяти работников газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд добавило США в список стран, где существует смертельная опасность для журналистов.

Убийства саудовского колумниста Washington Post Джамаля Хашогги и словацкого журналиста расследователя Яна Кучака вызвали наибольший резонанс. В Словакии после убийства Кучака начались массовые протесты, которые привели к отставке правительства.

Число арестованных журналистов в мире также выросло до 348, в сравнении с 326 в прошлом году. Более половины арестованных журналистов содержатся в пяти странах: Китае, Турции, Иране, Саудовской Аравии и Египте.

Китай остается крупнейшей в мире тюрьмой для непрофессиональных журналистов, а Турция держит мировой рекорд по количеству профессиональных журналистов в тюрьме.

Число журналистов, которые в настоящее время находятся в заложниках - 60, что на 11% выше прошлого года (54). Bсе они содержатся в трех странах Ближнего Bостока: Сирии, Ираке и Йемене. Среди них шесть иностранцев, а один - Станислав Асеев - содержится вооруженными сепаратистами ДНР.

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