Швейцария продлила заморозку активов Януковича. Сколько денег и как надолго?

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Правительство Швейцарии продлило заморозку активов Виктора Януковича и его окружения еще на год, говорится в сообщении властей страны.

"На своем заседании 19 декабря 2018 года Федеральный совет (правительство страны) принял решение о продлении на один год меры замораживания активов изгнанных президентов Бен Али (Тунис) и Януковича (Украина) и их окружения", - говорится в сообщении.

Правительство страны отмечает, что целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и этими двумя государствами.

Решение о заморозке активов в течение года власти Швейцарии впервые приняли в феврале 2014 года и с тех пор ежегодно продлевают.

Всего под заморозку подпадают 70 млн швейцарских франков (1,95 млрд грн).

5 декабря 2018 года судьи Оболонского районного суда Киева после 89 заседаний по делу о возможной государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, направились в совещательную комнату для вынесения приговора.

Когда объявят приговор, пока не известно.

Перед этим судьи отказали адвокатам во временной остановке процесса из-за состояния здоровья подсудимого.

В середине ноября из-за травмы Виктор Янукович также не выступил в суде с последним словом.

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