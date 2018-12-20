В США сенаторы призвали Трампа провести "жесткую операцию" в Керченском проливе
В Сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина американских сенаторов.
Авторы резолюции, подписанной 39 из 100 членов Сената, считают, что это необходимо как ответ на действия России в Керченском проливе.
25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля и ранили трех украинских моряков. Все 24 украинских военных моряка на борту кораблей были арестованы и отправлены в тюрьму в Москву.
Украинские власти назвали захват кораблей и моряков открытым актом агрессии. Россия взамен обвинила Украину в "провокации".
26 ноября Верховная Рада одобрила указ президента Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах Украины сроком на 30 дней.
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Резолюцию в Сенате США подготовили председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в Сенате Ричард Дурбин.
Джонсон также возглавляет подкомитет Сената по безопасности в Европе. Резолюцию подписали 39 сенаторов, среди них председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.
"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Путин".
Резолюция призывает президента Трампа совместно с союзниками "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России".
Какие меры предлагают сенаторы?
Подписанная сенаторами резолюция призывает НАТО усилить военно-морское присутствие в Черном море, а президента США - увеличить объем военной помощи Украине и оказать ей поддержку со стороны Госдепартамента и Минобороны, особенно для усиления ее военно-морских возможностей. Это должно помочь Украине "защититься от дальнейшей российской агрессии".
Кроме того, сенаторы призывают президента ввести новые санкции против России с помощью акта "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Они также считают, что проект строительства трубопровода "Северный поток-2" из России в Германию должен быть отменен, к чему раньше призывали и в Европарламенте.
"Последние провокационные военные действия России, а также разоблачения ее большой кампании по дезинформации в киберпространстве - предупреждение всему миру о том, что Владимир Путин не намерен прекращать свою агрессивную политику в отношении Запада и Украины", - сказал сенатор Дурбин.
"Украина - на передовой линии фронта борьбы Владимира Путина против свободного мира", - заявил глава комитета по вооруженным силам сенатор Инхоф. Захват кораблей в Керченском проливе, по его мнению, обозначил опасную эскалацию российско-украинского конфликта.
"Мы должны ответить - и ответить силой, слабость только спровоцирует дальнейшую агрессию", - уверен он. Сенатор также считает, что США должны помочь Украине усилить флот.
"Украина никогда не просила Америку или Европу вести их войну вместо них самих. Они просили только дать им то, чем защищаться. Украинцы нуждаются в нашей помощи и заслуживают ее", - добавил Инхоф.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США "не нравится" то, что происходит в Керченском проливе, и отменил свою встречу с Путиным на полях саммита G-20 в Аргентине.
Россия резолюцию сената США пока не прокомментировала.
Какова позиция России
28 ноября президент России Владимир Путин назвал конфликт, в результате которого были захвачены украинские корабли, "пограничным инцидентом". "Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года", - заявил он.
В ФСБ утверждают, что украинские корабли "неправомерно вошли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России, а огонь был открыт после того, как украинские корабли привели в боеготовность свое вооружение.
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