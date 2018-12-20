Копірайт зображення Getty Images Image caption 25 ноября российские пограничники захватили три украинских корабля и 24 украинских военных моряка, что повлекло эскалацию конфликта между Россией и Украиной

В Сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина американских сенаторов.

Авторы резолюции, подписанной 39 из 100 членов Сената, считают, что это необходимо как ответ на действия России в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля и ранили трех украинских моряков. Все 24 украинских военных моряка на борту кораблей были арестованы и отправлены в тюрьму в Москву.

Украинские власти назвали захват кораблей и моряков открытым актом агрессии. Россия взамен обвинила Украину в "провокации".

26 ноября Верховная Рада одобрила указ президента Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах Украины сроком на 30 дней.

Резолюцию в Сенате США подготовили председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в Сенате Ричард Дурбин.

Джонсон также возглавляет подкомитет Сената по безопасности в Европе. Резолюцию подписали 39 сенаторов, среди них председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, - сказал Джонсон. - Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Путин".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские сенаторы, подписавшие резолюцию, считают, что США с союзниками должны освободить Керченский пролив для навигации

Резолюция призывает президента Трампа совместно с союзниками "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России".

Какие меры предлагают сенаторы?

Подписанная сенаторами резолюция призывает НАТО усилить военно-морское присутствие в Черном море, а президента США - увеличить объем военной помощи Украине и оказать ей поддержку со стороны Госдепартамента и Минобороны, особенно для усиления ее военно-морских возможностей. Это должно помочь Украине "защититься от дальнейшей российской агрессии".

Кроме того, сенаторы призывают президента ввести новые санкции против России с помощью акта "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Они также считают, что проект строительства трубопровода "Северный поток-2" из России в Германию должен быть отменен, к чему раньше призывали и в Европарламенте.

"Последние провокационные военные действия России, а также разоблачения ее большой кампании по дезинформации в киберпространстве - предупреждение всему миру о том, что Владимир Путин не намерен прекращать свою агрессивную политику в отношении Запада и Украины", - сказал сенатор Дурбин.

"Украина - на передовой линии фронта борьбы Владимира Путина против свободного мира", - заявил глава комитета по вооруженным силам сенатор Инхоф. Захват кораблей в Керченском проливе, по его мнению, обозначил опасную эскалацию российско-украинского конфликта.

"Мы должны ответить - и ответить силой, слабость только спровоцирует дальнейшую агрессию", - уверен он. Сенатор также считает, что США должны помочь Украине усилить флот.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенатор Инхоф призвал "ответить силой" России и усилить военную помощь Украине

"Украина никогда не просила Америку или Европу вести их войну вместо них самих. Они просили только дать им то, чем защищаться. Украинцы нуждаются в нашей помощи и заслуживают ее", - добавил Инхоф.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США "не нравится" то, что происходит в Керченском проливе, и отменил свою встречу с Путиным на полях саммита G-20 в Аргентине.

Россия резолюцию сената США пока не прокомментировала.

Какова позиция России

28 ноября президент России Владимир Путин назвал конфликт, в результате которого были захвачены украинские корабли, "пограничным инцидентом". "Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года", - заявил он.

В ФСБ утверждают, что украинские корабли "неправомерно вошли во временно закрытую акваторию" и нарушили государственную границу России, а огонь был открыт после того, как украинские корабли привели в боеготовность свое вооружение.

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