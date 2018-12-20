Мать из Йемена пустили в США для посещения ее смертельно больного малыша

Копірайт зображення AFP Image caption Двухлетний Абдалла Хасан в больнице со своим отцом

Администрация Дональда Трампа ослабила запрет на въезд в США, который введен для граждан Йемена, чтобы женщина из этой страны могла навестить своего двухлетнего сына в американской больнице.

Шаим Свилех, которая сейчас живет в Египте, прибыла в Калифорнию поздно вечером в среду.

Ее сын, двухлетний Абдалла Хасан, родился с болезнью головного мозга, и врачи из детской больницы в Сан-Франциско говорят, что он не выживет.

Сначала матери ребенка не разрешали въезд в США.

Отец Абдаллы, 22-летний Али Хасан, заявил, что визит позволит супругам "с достоинством пройти траурный период".

Госдепартамент США предоставил г-же Свилех разрешение на въезд в США во вторник утром, сообщает Совет американо-исламских отношений (CAIR), некоммерческая правозащитная группа, представляющая семью.

По информации CAIR, тысячи писем поступили американским чиновникам вместе с сообщениями в Twitter и письмами от членов Конгресса в поддержку семьи и разрешения въезда для г-жи Свилех.

"Общественное проявление поддержки этой семьи было невероятным", - заявил адвокат CAIR в Сакраменто Сад Швилем.

Почему женщине не разрешали въезд в США

Малыш Абдалла и его отец являются гражданами США, но г-жа Свилех - гражданка Йемена.

Семья переехала в Египет, когда Абдалле было восемь месяцев, спасаясь от гражданской войны в Йемене.

Три месяца назад отец Абдаллы привез сына в калифорнийскую больницу. Когда врачи сообщили о неутешительном диагнозе, г-жа Свилех попыталась получить визу в США. Ей пришло письмо с отказом от Госдепартамента США со ссылкой на действующий запрет на поездки в США для граждан Йемена.

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Кого касается запрет на путешествия в США

В начале 2017 года администрация Дональда Трампа издала распоряжение о запрете поездок в США гражданам Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Летом 2018 года распоряжение поддержал Верховный суд США.

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