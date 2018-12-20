"Русская православная церковь в Украине": Рада обязала УПЦ МП переименоваться

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предстоятель УПЦ МП Онуфрий (в центре) и Вадим Новинский - (второй слева)

Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название и указать принадлежность к Русской православной церкви.

Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.

После голосования депутаты от "Оппозиционного блока", которые выступали резко против этого решения, подрались с коллегами из "Народного фронта" у парламентской трибуны.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал BBC News Украина, что церковь не будет менять свое название.

Также депутаты отдельным проектом планируют уточнить процедуру перехода религиозных общин из подчинения одной церкви к другой для упрощения перехода от УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины.

ПЦУ против УПЦ МП

"Эти два закона помогут украинской церкви получить широкую поддержку в Украине", - оценил документы спикер парламента Андрей Парубий.

15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор поместной Православной церкви Украины, который избрал митрополитом Киевским Епифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил его с избранием и пригласил для совместной службы и получения томоса об автокефалии (независимости) Украинской церкви 6 января.

В новую поместную церковь вошли бывшие УПЦ КП и УАПЦ, которые уже формально распустили старые структуры.

К церкви присоединились два епископа УПЦ МП, которая является частью Русской православной церкви. РПЦ еще в октябре разорвала церковное общение со Вселенским патриархом. Впоследствии такое же решение продублировала и УПЦ МП.

Собор УПЦ МП запретил своим епископам участвовать в создании поместной церкви, а потому участников объединительного собора уже лишили должностей и запретили в служении.

Под стенами парламента состоялось "молитвенное стояние" сотен сторонников УПЦ МП, протестовавших против законодательных изменений.

Копірайт зображення church.ua Image caption Сотни сторонников УПЦ МП проводили под Радой "молебен за вразумление депутатов"

"Будем защищать каждого священника, каждый храм", - заявил в парламенте депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который является известным спонсором УПЦ МП и противником создания поместной церкви в Украине.

Новинский призвал депутатов прекратить "заниматься предвыборной кампанией Петра Порошенко". В "Оппозиционном блоке" уже пообещали обжаловать эти законы в Конституционном суде.

РПЦ в Украине

Первый принятый парламентом "религиозный" законопроект обязывает изменить название религиозных организаций в Украине, входящиие в структуру церкви, центр которой "расположен в стране-агрессоре".

Единственной страной, которая законом признана военным агрессором против Украины и временным оккупантом части территории Украины, является Российская Федерация.

Под действие закона подпадает Украинская православная церковь (Московский патриархат), переименование которой давно требовали отдельные представители украинских церквей и политики.

В частности, бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет настаивал, чтобы УПЦ МП переименовали в Русскую православную церковь в Украине.

Филарет неоднократно настаивал, что после создания поместной церкви только одна структура должна называться Украинской православной церковью.

Однако это название в официальных документах министерства юстиции еще с 90-х годов имеет именно УПЦ (Московского патриархата).

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополит Киевский Епифаний

Такую же позицию поддерживал и спикер парламента Андрей Парубий.

"После собора патриарх Филарет обратился с просьбой внести и рассмотреть два закона, в частности, и относительно названия религиозных организаций", - заявил Парубий в Верховной Раде.

Принятые изменения предусматривают, что новое название должно содержать воспроизведение полного названия материнской церкви с возможным добавлением "в Украине".

Эти изменения они обязаны указать в своем уставе.

Таким образом, будущее измененное название УПЦ МП может выглядеть как "Русская православная церковь в Украине".

"Человек в Украине, когда идет в церковь, должен понимать, куда именно он идет", - пояснил в ходе дебатов член Рады Сергей Высоцкий из "Народного фронта".

Игорь Мосийчук был еще более радикальным: "Давя на зеленую кнопку, вы стреляете в "русский мир". Смерть "русскому миру ".

Депутаты в законе указали на три признака принадлежности религиозной организации в Украине к церкви "страны-агрессора". Прежде всего, это ссылки на подчинение такой церкви в уставе, а также обязательства выполнять структурами в Украине решение церкви, центр которой располагается в "стране-агрессоре".

Еще одним из признаков является обязательное вхождение представителей религиозной организации Украины в органы церкви, центр которой есть в "стране-агрессоре". Закон требует наличия хотя бы одного из них.

УПЦ МП может подпадать под эти критерии, ведь обязана выполнять решения РПЦ, а предстоятель УПЦ МП является постоянным членом Синода РПЦ.

Зато в УПЦ МП настаивают на своей самостоятельности. В уставе церкви указано, что она является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. Там также напоминают, что высшими органами церковной власти и управления Украинской православной церкви являются собор церкви, собор епископов и Священный Синод во главе с митрополитом Киевским и всея Украины.

Архиепископ Климент заявил BBC News Украина, что УПЦ МП не подпадает ни под "одну из указанных в законе признаков церкви, центр которой находится в "стране-агрессоре".

В целом новый законопроект допускает только одно ограничение, которое накладывается на церковь, подчиняющуюся организации с центром в "стране-агрессоре" - ее проповедников не будут допускать в соединения Вооруженных сил и других военных формирований.

Принятый проект предусматривает, что с начала его действия религиозные организации будут иметь четыре месяца для изменения названия, иначе положение ее устава относительно названия автоматически утратят силу.

Переход приходов

Еще один документ, который планирует принять Рада, уточняет статью 8 закона о свободе совести и религиозных организациях.

Она определяет статус религиозных общин в Украине и их право на изменение юрисдикции.

Сейчас ее формулировки достаточно размытые - дается определение религиозной общине и предоставляется ей право на подчинение любым религиозным центрам.

Что касается права на смену юрисдикции, то речь шла о "свободном изменении подчиненности".

Эксперты указывали, что такая формулировка является достаточно абстрактной и не дает четкого ответа, какой должна быть процедура перехода религиозной общины, как и каким числом принимается решение о переходе.

В новой редакции указали, что свободное изменение подчиненности происходит путем изменения в устав религиозной организации или регистрации новой, за что должно проголосовать простое большинство присутствующих на собрании религиозной общины.

Копірайт зображення church.ua Image caption Предстоятель УПЦ МП Онуфрий отказался приобщаться к поместной церкви, хотя Вселенский патриархат предлагал ему участвовать в объединительном соборе и баллотироваться

Такие изменения могут ускорить переход религиозных общин от УПЦ Московского патриархата в новосозданную поместную Православную церковь Украины.

Ожидается, что через несколько лет более половины религиозных общин УПЦ МП могут перейти в поместную церковь.

А вот сама УПЦ МП предполагает, что процесс перехода религиозных общин может сопровождаться силовым противостоянием и давлением.

"Закон о рейдерстве церквей", - так оценил документ депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"На практике это будет выглядеть так - 200 бандитов входят в церковь, ставят свечи и захватывают ее", - считает Вилкул.

Недавний собор УПЦ МП заявил, что правоохранительные органы Украины оказывают давление на ее представителей, заставляя вступать в поместную церковь.

УПЦ МП не признала объединительный собор и назвала его раскольническим.

Вселенский патриарх в своем письме предстоятелю УПЦ МП Онуфрию указывал, что после избрания предстоятеля поместной церкви именно он будет иметь титул митрополита Киевского, а сам Онуфрий его потеряет.

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