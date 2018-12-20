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Президент России Владимир Путин считает, что созданная 15 декабря Православная церковь Украины является "раскольнической церковью Стамбульского прихода".

"То, что сегодня происходит в православии, это, как у нас в народе говорят, умом не понять. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было никогда со времен Советского Союза", - сказал президент РФ во время итоговой пресс-конференции 2018 года.

"К сожалению, в Украине это происходит, создали объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода. Не нравится Московского, будет Стамбульского прихода", - отметил Путин.

По его словам, УПЦ от Московского патриарха "фактически полностью независимая" и делает все самостоятельно, в том числе назначает иерархов.

Он подчеркнул, что ее связь с Москвой исключительно духовная - "упоминали в проповедях патриарха Московского".

"РПЦ Московского патриархата в Украине, она... то есть не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата - она ​​полностью была независимая", - сказал он.

"Сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата, там и назначения и другое, очень многое. И деньги. Я думаю, что это основной мотив Варфоломея - покорить эту территорию, а потом зарабатывать на этом", - добавил Путин.

Президент России также считает, что в действиях Варфоломея есть и роль "подсказки из Вашингтона". Он добавил, что по этому вопросу "в Киев" звонил госсекретарь США Майк Помпео.

Путин сказал, что его волнует "передел собственности, который после этого начнется... он может получить очень тяжелый характер, даже кровавый".

Однако международное сообщество не высказывало такой обеспокоенности. С избранием главы новосозданной церкви поздравили, среди прочих, Майк Помпео, Вселенский патриарх Варфоломей и глава УГКЦ Святослав, а о его избрании сообщило и официальное издание Святого Престола.

Новая церковь

15 декабря в Киеве состоялся объединительный православный собор, в работе которого приняли участие иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и часть иерархов УПЦ Московского патриархата.

По результатам собора в Украине создали поместную Православную церковь Украины, а ее главой избрали 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Сергея Думенко), который был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 15 декабря создали поместную церковь Украины, а митрополитом Киевским избрали Епифания

6 января новоизбранный глава Церкви должен поехать в Константинополь и во время совместной службы с Вселенским патриархом получить томос об автокефалии.

После этого уже можно будет говорить об окончательном создании Православной церкви Украины.

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