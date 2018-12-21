Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку и покинет пост в феврале

Президент США Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале. Также стало известно о частичном выводе войск США из Афганистана.

Мэттис работал в правительстве с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом.

В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост разногласиями во взглядах с главой государства.

Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

21 декабря также стало известно о частичном выводе войск США из Афганистана. Администрация Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих, сообщили американские СМИ.

СМИ цитируют неназванных чиновников, которые говорят о выводе 7000 военных - почти половины нынешнего контингента в Афганистане. Они могут вернуться домой через несколько месяцев.

Отставка Мэттиса

Сообщение об отставке Мэттиса появилось через день после того, как президент объявил о выводе войск из Сирии.

Об отставке Мэттиса Трамп объявил в Twitter.

"Генерал Мэттис очень помог мне в побуждении наших союзников и других стран выполнять взятые на себя военные обязательства", - написал президент.

В своем письме об отставке Джеймс Мэттис заявил, что "относился к союзникам с уважением" и использовал "все инструменты американских властей для обеспечения общей безопасности".

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими по этому и другим вопросам, думаю, что будет правильно, если я уйду в отставку", - написал Мэттис президенту.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм написал в Twitter, что Мэттис "должен гордиться своей службой для президента и нации".

"Он десятилетиями боролся с радикальным исламом и давал ценные и этические военные советы президенту Трампу", - отметил сенатор.

Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер назвал такое развитие событий "страшным", заявив, что генерал Мэттис был "островком стабильности среди хаоса администрации Трампа".

Афганистан: сокращение вдвое

О том, что президент США Дональд Трамп приказал вдвое сократить американский контингент в Афганистане, сообщают несколько авторитетных изданий, ссылаясь на источники.

Официально эту информацию еще не подтвердили.

В ближайшие недели из Афганистана должны вернуться более 7000 американских военных - половина всего нынешнего контингента США в Афганистане, сообщил американский чиновник изданию Wall Street Journal.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Американский контингент находится в Афганистане с 2001 года

Телеканал CNN уточнил со ссылкой на источник в Пентагоне, что американским военным уже приказали начинать частичный вывод контингента. Этот процесс может длиться месяцы, рассказал чиновник.

По данным CNN, Трамп решил сократить численность войск в Афганистане тогда же, когда отдал приказ вывести войска из Сирии.

Трамп критиковал расходы США на военную операцию в Афганистане еще задолго до президентских выборов, хотя в прошлом году отметил, что контингент остается на неопределенное время для поддержки страны и борьбы с "Талибаном".

Американские войска вошли в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября.

По состоянию на 2010 год, численность американского контингента достигла более 100 тысяч военнослужащих, но при президентстве Барака Обамы их количество к 2015 году снизилось до 10 тысяч.

Трамп в 2017 году даже отправил туда 3000 военных дополнительно.

Сейчас в Афганистане 14 тысяч американских военнослужащих и еще 16 тысяч военных из стран НАТО и их союзников.

Что Трамп сказал о Сирии?

Президент Трамп в среду, 19 декабря, объявил о своем решении вывести около 2 тысяч американских военных из Сирии, заверив, что "Исламское государство" побеждено.

Такое заявление, встреченное довольно критически, противоречит позиции Мэттиса, который предупреждал, что заблаговременный вывод войск будет "стратегическим просчетом".

Американские войска помогли освободить от представителей группировки большую часть северо-востока Сирии, но ячейки боевиков там до сих пор остаются.

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Пентагон заявил, что переходит на следующую фазу военной кампании для уничтожения ИГ, но без подробностей.

Президент Трамп, который уже давно обещал вывести войска из Сирии, написал в Twitter, что пришло время вернуть их домой после "исторических побед".

Как сообщает Reuters, американские чиновники рассказали также, что прекратят воздушные удары против ИГ.

Белый дом не уточнил, за сколько времени планируется вывести военных, но представители министерства обороны, которых цитирует New York Times, сообщили, что Трамп хочет это сделать в течение 30 дней.

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