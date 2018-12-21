Гитаристу пришлось играть во время операции на мозге

Копірайт зображення Фото предоставлено Мусой Манзини Image caption Муса Манзини играет на гитаре, пока врачи удаляют ему опухоль

Южноафриканский джазовый музыкант, который играл на гитаре во время операции на мозге, успешно восстанавливается.

Муса Манзини был в сознании во время шестичасовой операции. На такой шаг врачи пошли, чтобы сохранить и восстановить движения его пальцев.

Это решение было принято с учетом его карьеры музыканта, рассказал мультиинструменталист и преподаватель университета.

Операция прошла в главной больнице Альберта Лутули в городе Дурбан.

Полное пробуждение

На видео, снятом во время операции, можно увидеть, как Манзини осторожно перебирает струны, пока медицинский персонал стоит вокруг него.

Команда нейрохирургов-специалистов во главе с врачами Базилем Эникером и Роеном Гаррихандпарсадом провела операцию на прошлой неделе.

Манзини рассказал, что опухоль в его мозгу связана с неврологическим состоянием, которое у него с 2006 года.

Доктор Эникер рассказал информационному сайту IOL, что в этом случае операция "в сознании" была лучше, чем при применении общей анестезии.

"Таким образом мы можем проверить области мозга до того, как удалим опухоль. Это позволяет лучше удалить опухоль и минимизирует повреждение мозга", - сказал он.

Врачи хотели минимизировать риск паралича или потерю функций в моторной коре головного мозга, отвечающей за движения человека.

Муса Манзини заявил, что благодарен за такое лечение, добавив: "Я не думаю, что мы достаточно ценим наши учреждения здравоохранения".

Музыкант сказал, что хочет снова выйти на сцену после полного восстановления.

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