Гитаристу пришлось играть во время операции на мозге
Южноафриканский джазовый музыкант, который играл на гитаре во время операции на мозге, успешно восстанавливается.
Муса Манзини был в сознании во время шестичасовой операции. На такой шаг врачи пошли, чтобы сохранить и восстановить движения его пальцев.
Это решение было принято с учетом его карьеры музыканта, рассказал мультиинструменталист и преподаватель университета.
Операция прошла в главной больнице Альберта Лутули в городе Дурбан.
Полное пробуждение
На видео, снятом во время операции, можно увидеть, как Манзини осторожно перебирает струны, пока медицинский персонал стоит вокруг него.
Команда нейрохирургов-специалистов во главе с врачами Базилем Эникером и Роеном Гаррихандпарсадом провела операцию на прошлой неделе.
Манзини рассказал, что опухоль в его мозгу связана с неврологическим состоянием, которое у него с 2006 года.
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Доктор Эникер рассказал информационному сайту IOL, что в этом случае операция "в сознании" была лучше, чем при применении общей анестезии.
"Таким образом мы можем проверить области мозга до того, как удалим опухоль. Это позволяет лучше удалить опухоль и минимизирует повреждение мозга", - сказал он.
Врачи хотели минимизировать риск паралича или потерю функций в моторной коре головного мозга, отвечающей за движения человека.
Муса Манзини заявил, что благодарен за такое лечение, добавив: "Я не думаю, что мы достаточно ценим наши учреждения здравоохранения".
Музыкант сказал, что хочет снова выйти на сцену после полного восстановления.
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