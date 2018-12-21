В Чехии из-за взрыва на шахте погибли 13 человек, большинство - поляки
13 шахтеров погибли на угольной шахте в результате взрыва метана вблизи города Карвина, расположенного на востоке Чехии у границы с Польшей.
Среди погибших - 11 поляков и двое чехов, сообщила угледобывающая компания OKD, управляемая государством.
Чешское предприятие ранее заявило, что взрыв метана произошел на глубине 880 метров.
Поисковую операцию пришлось прекратить из-за опасных условий в шахте, сообщил управляющий директор OKD Болеслав Ковальчик.
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"К сожалению, мы достигли точки, откуда было невозможно двигаться дальше из-за огня и нулевой видимости", - заявил руководитель компании.
Этот инцидент на шахте стал самым трагическим в Чехии с 1990 года, когда из-за пожара на шахте вблизи Карвина погибли 30 шахтеров.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал взрыв огромной трагедией.
Он и его польский коллега Матеуш Моравецкий приедут на место происшествия в пятницу, 21 декабря.
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