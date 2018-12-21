Власти России начали проверку сайта и канала ВВС

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Государственный контролирующий орган РФ Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт BBC на соответствие материалов российскому законодательству.

Российский медиарегулятор начал проверку "в связи с ситуацией, связанной с принятием британским регулятором Ofcom решение о нарушении каналом Russia Today правил вещания".

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что российская сторона неоднократно предупреждала британскую о возможном зеркальном ответе.

"Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитации наших журналистов и т.д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа", - написала Захарова.

Представитель ВВС заявил, что в России, как и во всех других странах мира, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства.

Как сообщил в четверг Ofcom, в работе RT нашли семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ. Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

Копірайт зображення EPA Image caption Решение Роскомнадзора связано с действиями британского регулятора относительно Russia Today

Решение о штрафах, как сообщал регулятор, будет принято после того, как Ofcom изучит ответ российского телеканала.

"Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры... В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушением] , - говорилось в сообщении регулятора.

Поводом для поиска возможных нарушений стали жалобы зрителей и собственный мониторинг, который проводит регулятор.

В ответ на это телеканал RT заявил, что огорчен решением Ofcom.

"Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и все время стараемся соответствовать им. Ofcom, вероятно, не совсем принял во внимание аргументы, которые мы предоставили во время расследования. Регулятор не уделяет достаточного внимания правам как канала RT, так и его зрителей", - говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

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