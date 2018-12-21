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Украинская валюта продолжает стремительное укрепление на фоне новостей о поступлении первого транша МВФ в размере 1,4 млрд долларов.

Как свидетельствуют данные НБУ, по состоянию на утро 21 декабря по результатам торгов предыдущего дня официальный курс гривны к доллару США был установлен на уровне 27,57 грн за доллар.

А уже по состоянию на 12:00 21 декабря, по результатам торгов на межбанке, НБУ опубликовал справочное значение курса в размере 27,43 грн за доллар США.

В целом с 18 декабря, когда было объявлено о решении совета директоров МВФ одобрить программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на сумму 3,9 млрд долларов США, курс украинской валюты относительно доллара усилился почти на 40 копеек.

21 декабря утром Национальный банк Украины сообщил, что Киев получил первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA).

Первое поступление от фонда составляет около 1,4 млрд долларов.

Остальные средства будут поступать после пересмотра выполнения программы каждые полгода.

Нацбанк заявил, что впервые с 2014 года международные резервы Украины выросли выше 20 млрд долларов США.

В МВФ отметили, что новая программа "станет якорем" для экономической политики правительства в 2019 году, которая должна сосредоточиться на:

фискальной консолидации и выплате долгов,

снижении инфляции при сохранении гибкого валютного курса,

укреплении финансового сектора, включая возобновление банковского кредитования,

продолжении реформ, особенно совершенствовании администрирования налогов, приватизации и улучшении управления, включая усиление борьбы с коррупцией.

МВФ заменил программу расширенного финансирования (EFF) программой stand-by ("наготове"). О таком намерении стало известно еще тогда, когда украинское правительство объявило о повышении цен на газ для населения на 23,5%.

К началу декабря Украина выполнила еще одно условие возобновления сотрудничества с МВФ - приняла бюджет на 2019 год.

Программа stand-by меньше как по объемам, так и по времени.

В отличие от расширенного финансирования, которое предоставляется странам, нуждающимся в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке для преодоления определенных проблем.

Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долл.

В следующем году в бюджет страны заложено 417 млрд грн на выплату внутренних и внешних долгов. Это около трети всего бюджета страны.

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