Гривна продолжает стремительно расти на фоне первого транша МВФ
Украинская валюта продолжает стремительное укрепление на фоне новостей о поступлении первого транша МВФ в размере 1,4 млрд долларов.
Как свидетельствуют данные НБУ, по состоянию на утро 21 декабря по результатам торгов предыдущего дня официальный курс гривны к доллару США был установлен на уровне 27,57 грн за доллар.
А уже по состоянию на 12:00 21 декабря, по результатам торгов на межбанке, НБУ опубликовал справочное значение курса в размере 27,43 грн за доллар США.
В целом с 18 декабря, когда было объявлено о решении совета директоров МВФ одобрить программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на сумму 3,9 млрд долларов США, курс украинской валюты относительно доллара усилился почти на 40 копеек.
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21 декабря утром Национальный банк Украины сообщил, что Киев получил первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA).
Первое поступление от фонда составляет около 1,4 млрд долларов.
Остальные средства будут поступать после пересмотра выполнения программы каждые полгода.
Нацбанк заявил, что впервые с 2014 года международные резервы Украины выросли выше 20 млрд долларов США.
В МВФ отметили, что новая программа "станет якорем" для экономической политики правительства в 2019 году, которая должна сосредоточиться на:
- фискальной консолидации и выплате долгов,
- снижении инфляции при сохранении гибкого валютного курса,
- укреплении финансового сектора, включая возобновление банковского кредитования,
- продолжении реформ, особенно совершенствовании администрирования налогов, приватизации и улучшении управления, включая усиление борьбы с коррупцией.
МВФ заменил программу расширенного финансирования (EFF) программой stand-by ("наготове"). О таком намерении стало известно еще тогда, когда украинское правительство объявило о повышении цен на газ для населения на 23,5%.
К началу декабря Украина выполнила еще одно условие возобновления сотрудничества с МВФ - приняла бюджет на 2019 год.
Программа stand-by меньше как по объемам, так и по времени.
В отличие от расширенного финансирования, которое предоставляется странам, нуждающимся в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке для преодоления определенных проблем.
Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долл.
В следующем году в бюджет страны заложено 417 млрд грн на выплату внутренних и внешних долгов. Это около трети всего бюджета страны.
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