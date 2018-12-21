Британские врачи ошибочно кастрировали 2-летнего мальчика

В Великобритании двухлетнего мальчика сделали бесплодным из-за ошибки во время хирургической операции на здоровом яичке.

В начале недели мальчик попал в Бристольский королевский госпиталь для лечения яичка, которое не опустилось в мошонку, как положено.

Он имел одно здоровое яичко и еще одно - не функционирующее. Отец говорит, что врачи сделали операцию не на том яичке сына, и в результате "кастрировали его".

Университетский госпиталь Бристоля уже извинился и заявил, что начал серьезное расследование инцидента.

Отец, имя которого не называется, чтобы сохранить в тайне личность пострадавшего мальчика, заявил, что неопущенное яичко нашли во время планового медосмотра.

Малыша направили к профильному специалисту, и в понедельник его записали на операцию в Бристольский королевский госпиталь для детей.

"Надежды на чудо"

Семья говорит, что им рассказали о "простой операцию" с "минимальным риском", которая продлится всего 30 минут.

"Мы ждали и ждали, а через полтора часа вышел менеджер, хирурги и консультанты. Я понял, что что-то не так", - вспоминает отец.

Он рассказал, что они с женой начали паниковать, их пригласили в офис и рассказали, что операция не была успешной.

Семье объяснили, что хирург по ошибке вставил камеру "в неправильную сторону" и поэтому здоровое яичко их сына "никогда не будет функционировать".

"Они кастрировали его, и сейчас будущая жизнь моего сына драматически изменилась", - говорит отец.

Мать в отчаянии признает, что хирурги сделали "ужасную вещь".

"Они разбили мне сердце и разрушили его будущее", - считает мать.

Она теперь надеется только на чудо.

"Глубоко сожалеем"

В своем заявлении университетский госпиталь Бристоля выразил "глубокое сожаление".

"Как только наши сотрудники осознали, что произошло, они встретились с семьей, рассказали им обо всем и извинились", - заявил пресс-секретарь больницы.

Он добавил, что в больнице очень строго относятся к безопасности пациентов и уходу за ними.

"Мы начали серьезное расследование инцидента. Будем информировать и привлекать семью к процессу", - заявили в больнице.

По приблизительным подсчетам системы здравоохранения Великобритании, один из 25 мальчиков рождается с яичками, которые не опускаются.

Один из ста мальчиков имеет яички, которые сами не опускаются без врачебного вмешательства.

Врачи говорят, что "относительно простая" операция по опусканию яичек в правильную позицию в мошонку имеет "хороший процент успешности".

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