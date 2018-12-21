Британские врачи ошибочно кастрировали 2-летнего мальчика
В Великобритании двухлетнего мальчика сделали бесплодным из-за ошибки во время хирургической операции на здоровом яичке.
В начале недели мальчик попал в Бристольский королевский госпиталь для лечения яичка, которое не опустилось в мошонку, как положено.
Он имел одно здоровое яичко и еще одно - не функционирующее. Отец говорит, что врачи сделали операцию не на том яичке сына, и в результате "кастрировали его".
Университетский госпиталь Бристоля уже извинился и заявил, что начал серьезное расследование инцидента.
Отец, имя которого не называется, чтобы сохранить в тайне личность пострадавшего мальчика, заявил, что неопущенное яичко нашли во время планового медосмотра.
Малыша направили к профильному специалисту, и в понедельник его записали на операцию в Бристольский королевский госпиталь для детей.
"Надежды на чудо"
Семья говорит, что им рассказали о "простой операцию" с "минимальным риском", которая продлится всего 30 минут.
"Мы ждали и ждали, а через полтора часа вышел менеджер, хирурги и консультанты. Я понял, что что-то не так", - вспоминает отец.
Он рассказал, что они с женой начали паниковать, их пригласили в офис и рассказали, что операция не была успешной.
Семье объяснили, что хирург по ошибке вставил камеру "в неправильную сторону" и поэтому здоровое яичко их сына "никогда не будет функционировать".
"Они кастрировали его, и сейчас будущая жизнь моего сына драматически изменилась", - говорит отец.
Мать в отчаянии признает, что хирурги сделали "ужасную вещь".
"Они разбили мне сердце и разрушили его будущее", - считает мать.
Она теперь надеется только на чудо.
"Глубоко сожалеем"
В своем заявлении университетский госпиталь Бристоля выразил "глубокое сожаление".
"Как только наши сотрудники осознали, что произошло, они встретились с семьей, рассказали им обо всем и извинились", - заявил пресс-секретарь больницы.
Он добавил, что в больнице очень строго относятся к безопасности пациентов и уходу за ними.
"Мы начали серьезное расследование инцидента. Будем информировать и привлекать семью к процессу", - заявили в больнице.
По приблизительным подсчетам системы здравоохранения Великобритании, один из 25 мальчиков рождается с яичками, которые не опускаются.
Один из ста мальчиков имеет яички, которые сами не опускаются без врачебного вмешательства.
Врачи говорят, что "относительно простая" операция по опусканию яичек в правильную позицию в мошонку имеет "хороший процент успешности".
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