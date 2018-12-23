Смертельное цунами в Индонезии: 168 погибших

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По меньшей мере 168 человек погибли и 745 получили ранения из-за цунами в Индонезии на побережье Зондского пролива, утверждают правительственные чиновники.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия страны утверждает, что разрушены сотни зданий. Причиной цунами, которое обрушилось на побережье в субботу вечером, могли стать подводные оползни, связанные с извержением вулкана Кракатау.

По данным властей, число жертв, вероятно, возрастет. Предупреждения о цунами не было.

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Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра, а также соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Кракатау - вулкан на небольшом острове. Его мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.

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В сентябре этого года в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек. Тогда цунами ударило по городу Палу. Оно произошло сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В Индонезии часто происходят землетрясения, Кракатау входит в список вулканов, расположенных в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - зоне с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Кракатау началось в конце сентября.

Рекомендация МИД Украины

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел призвал украинцев воздержаться от посещения территорий, пострадавших от стихии.

Те, кто оказался в зоне бедствия, должны неукоснительно следовать указаниям местных властей и спасательных служб по мерам безопасности.

"Рекомендуем при первой возможности сообщить о себе в посольство Украины в Республике Индонезия", - говорится в сообщении дипломатов на странице в Facebook.

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