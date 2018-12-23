Жестокое убийство туристок в Марокко: арестовали подозреваемых

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Марокканские власти сообщили об арестах по делу об убийстве двух скандинавских туристок.

Согласно информации, правоохранители арестовали четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 33 лет.

Еще девять задержали по подозрению в связях с виновниками преступления.

А тем временем сотни марокканцев почтили память двух скандинавских туристок, которые были найдены мертвыми в горах Атласа.

Они пришли к норвежскому и датскому посольствам с плакатами, на которых написано "Простите".

В пятницу норвежская полиция заявила, что видеозапись убийства в Марокко одной из двух скандинавских туристок, распространенная в соцсетях, очень правдоподобная.

Они на видео поклялись в верности "Исламскому государству" и сообщили, что эти убийства являются местью за события в Сирии, сообщила полиция.

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В столице Марокко - Рабате - память туристок почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие датские и норвежские дипломаты.

Сотни людей также пришли в поселке Имлил, вблизи которого нашли тела туристок. Возлагали цветы и в городе Марракеш.

Что известно о жертвах?

24-летняя Луиза Эсперсен из Дании и 28-летняя Марен Уэланд из Норвегии учились в Университете Юго-Восточной Норвегии.

Они прибыли на месячный отдых в Марокко 9 декабря и путешествовали в предгорьях горы Тубкаль, самой высокой вершины Северной Африки, в 10 км от туристического поселка Имлил, к югу от Марракеша.

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Тела студенток нашли в их палатке.

Обе девушки приняли все меры предосторожности накануне своей поездки, сообщила мать Марен Уэланд.

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