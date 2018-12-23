Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП. Когда и как начнет действовать?
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви, говорится на сайте главы государства.
"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать... Либо к новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, либо к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - приводит пресс-служба слова президента.
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Закон обязывает изменить название религиозных организаций в Украине, которые входят в структуры церкви, центр которой "располагается в стране-агрессоре".
Единственной страной, которая законом признана осуществляющей военную агрессию против Украины и временно оккупировавшеей часть территории Украины, является Российская Федерация.
УПЦ МП на своем сайте ранее назвала этот закон антиконституционным и призвала президента ветировать его.
В день принятия закона глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал BBC News Украина, что церковь не будет менять свое название.
Когда вступит в силу?
Согласно тексту закона, он начнет действовать с момента публикации, которая может состояться уже на следующей неделе.
После этого Министерство культуры будет иметь один месяц на проверку уставов зарегистрированных религиозных организаций Украины, указана ли там принадлежность к церкви с центром в государстве-агрессоре.
После проверки Минкульта церковь, не указавшая такой принадлежности, но соответствующая определенным в законе критериям, будет иметь три месяца на внесение изменений в устав (в том числе и в название).
Если изменения не внесут в целом за четыре месяца с начала действия закона, то положения устава церкви относительно названия автоматически утратят силу.
На кого распространяется закон
Депутаты в законе указали на три признака принадлежности религиозной организации в Украине к церкви "страны-агрессора".
Прежде всего, это ссылки на подчинение такой церкви в уставе, а также обязательства выполнять структурами в Украине решения церкви, центр которой располагается в "стране-агрессоре".
Еще одним из признаков является обязательное вхождение представителей религиозной организации Украины в органы церкви, центр которой - в "стране-агрессоре". Закон требует наличия хотя бы одного из них.
УПЦ МП может подпадать под эти критерии, поскольку обязана выполнять решения РПЦ, а предстоятель УПЦ МП является постоянным членом Синода РПЦ.
Архиепископ Климент заявил BBC News Украина, что УПЦ МП не подпадает ни под "одну из указанных в законе признаков церкви, центр которой находится в "стране-агрессоре".
ПЦУ против УПЦ МП
15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор поместной Православной церкви Украины, который избрал митрополитом Киевским Епифания.
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Вселенский патриарх Варфоломей поздравил его с избранием и пригласил для совместного служения и получения томоса об автокефалии (независимости) Украинской церкви 6 января.
В новую поместную церковь полностью вошли бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также двое епископов УПЦ МП.
РПЦ еще в октябре разорвала церковное общение со Вселенским патриархом. Впоследствии такое же решение продублировала и УПЦ МП.
Собор УПЦ МП запретил своим епископам участвовать в создании поместной церкви, поэтому участников объединительного собора уже лишили должностей и запретили служение.
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