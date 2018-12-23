Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП. Когда и как начнет действовать?

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви, говорится на сайте главы государства.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать... Либо к новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, либо к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - приводит пресс-служба слова президента.

Закон обязывает изменить название религиозных организаций в Украине, которые входят в структуры церкви, центр которой "располагается в стране-агрессоре".

Единственной страной, которая законом признана осуществляющей военную агрессию против Украины и временно оккупировавшеей часть территории Украины, является Российская Федерация.

УПЦ МП на своем сайте ранее назвала этот закон антиконституционным и призвала президента ветировать его.

В день принятия закона глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) сказал BBC News Украина, что церковь не будет менять свое название.

Когда вступит в силу?

Согласно тексту закона, он начнет действовать с момента публикации, которая может состояться уже на следующей неделе.

Последовательность действий публикация закона

месяц на проверку Минкультом уставов церквей

три месяца церкви на внесение изменений в устав и название.

После этого Министерство культуры будет иметь один месяц на проверку уставов зарегистрированных религиозных организаций Украины, указана ли там принадлежность к церкви с центром в государстве-агрессоре.

После проверки Минкульта церковь, не указавшая такой принадлежности, но соответствующая определенным в законе критериям, будет иметь три месяца на внесение изменений в устав (в том числе и в название).

Если изменения не внесут в целом за четыре месяца с начала действия закона, то положения устава церкви относительно названия автоматически утратят силу.

На кого распространяется закон

Депутаты в законе указали на три признака принадлежности религиозной организации в Украине к церкви "страны-агрессора".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет неоднократно настаивал, что после создания поместной церкви только одна структура должна называться Украинской православной церковью

Прежде всего, это ссылки на подчинение такой церкви в уставе, а также обязательства выполнять структурами в Украине решения церкви, центр которой располагается в "стране-агрессоре".

Еще одним из признаков является обязательное вхождение представителей религиозной организации Украины в органы церкви, центр которой - в "стране-агрессоре". Закон требует наличия хотя бы одного из них.

УПЦ МП может подпадать под эти критерии, поскольку обязана выполнять решения РПЦ, а предстоятель УПЦ МП является постоянным членом Синода РПЦ.

Архиепископ Климент заявил BBC News Украина, что УПЦ МП не подпадает ни под "одну из указанных в законе признаков церкви, центр которой находится в "стране-агрессоре".

ПЦУ против УПЦ МП

15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор поместной Православной церкви Украины, который избрал митрополитом Киевским Епифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил его с избранием и пригласил для совместного служения и получения томоса об автокефалии (независимости) Украинской церкви 6 января.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 15 декабря на объединительном соборе предстоятелем Православной церкви Украины избрали митрополита Епифания. УПЦ МП собор не признает

В новую поместную церковь полностью вошли бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также двое епископов УПЦ МП.

РПЦ еще в октябре разорвала церковное общение со Вселенским патриархом. Впоследствии такое же решение продублировала и УПЦ МП.

Собор УПЦ МП запретил своим епископам участвовать в создании поместной церкви, поэтому участников объединительного собора уже лишили должностей и запретили служение.

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