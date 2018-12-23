На западной границе заторы: украинцы на праздники едут домой

Копірайт зображення ГПСУ

На западном участке границы на въезд в Украину образовались большие автомобильные пробки, сообщает Государственная пограничная служба.

Там объясняют это желанием многих людей попасть в канун праздников к своим родным и близким.

"Государственная пограничная служба Украины для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами принимает все необходимые меры", - говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

Согласно информации, на выезд из Украины пропуск происходит без проблем, очередей на границе нет.

"Одновременно просим всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на утро 23 декабря на границе на въезд в Украину", - обращает внимание Госпогранслужба.

Самая сложная ситуация на украинско-польской границе, где на въезд в Украину образовались большие заторы.

"Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким, и те, кто уехал за границу на заработки или учебу, возвращаются на праздники домой", - сообщает пограничное ведомство.

В частности, в пункте пропуска "Ягодин" скопилось 700 легковых автомобилей и 400 грузовиков, "Краковец" - 800 легковых, 330 грузовых и 27 автобусов, "Устилуг" - 150 легковых автомобилей.

В пункте "Угринов" в очереди стоят 200 легковушек, "Рава-Руська" - 150 легковых и 160 грузовых автомобилей, "Груша" - 200 легковушек.

В пункте "Шегини" стоят 230 легковых автомобилей, 150 грузовых и 15 автобусов, а в "Смильнице" - 220 легковых авто.

Несколько меньше скопление транспортных средств на границе с Венгрией: в пункте пропуска "Тиса" - 150 легковых автомобилей, "Вилок" - еще 50.

На границе со Словакией и Румынией в пунктах пропуска стоит до 100 автомобилей.

Следите за нашими новостями в Telegram