"Заснеженный" Марс - уникальные фото

Копірайт зображення ESA

Северный полюс Земли славится своей снежной красотой, но, как показывают эти фотографии, зимняя сказка возможна и на других планетах.

Это марсианский кратер, названный в честь украинского советского ученого Сергея Королева, который возглавлял ракетную программу СССР. Именно под его руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет и выход человека в космос.

Новые фотографии, которые Европейское космическое агентство получило с помощью спутника Mars Express, позволяют разглядеть этот кратер в деталях.

Ширина кратера - 82 км.

Копірайт зображення ESA

На первый взгляд может показаться, что он заполнен снегом, однако на самом деле это толстый слой льда. Его толщина составляет около 1,8 км.

Изображения, которые вы видите, - результат объединения сразу нескольких снимков, сделанных камерой спутника Mars Express.

Запуск миссии Mars Express состоялся еще в июне 2003 года. Уже в конце декабря того же года спутник достиг орбиты Красной планеты.

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