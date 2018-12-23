В США начался "шатдаун". Что это такое и при чем здесь "стена Трампа"?

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Остановка части госучреждений в США - так называемый "шатдаун" - начался после того, как американские законодатели не пришли к согласию по бюджетным вопросам.

Президент США накануне пообещал "очень долгий "шатдаун" (government shutdown), если демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, сооружение которой он обещал и обещает избирателям.

Трамп требует выделить на этот проект 5,7 млрд долларов. Палата представителей США в четверг одобрила финансирование, но демократы в Сенате собирались голосовать против этой статьи временного бюджета.

Выступая в Белом доме, президент говорил, что надеется избежать такого сценария и что остаются "очень хорошие" шансы, что в последний момент все же удастся подписать соглашение.

"Но мы полностью готовы к очень долгому "шатдауну", - предупредил Трамп.

Договориться не удалось, и в субботу федеральные учреждения частично закрылись (с 7:00 по киевскому времени).

Члены палаты представителей завершили заседание и покинули Капитолий, обеспечив как минимум кратковременный "шатдаун". Сенат США также завершил свою сессию.

Трамп после этого призвал сенаторов-демократов голосовать "за лучшую безопасность" на американских границах. "Нам нужен большой барьер, если его не будет, ничего не получится", - говорится в его новом заявлении.

Он также выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго.

Лидеры демократов в обеих палатах Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси заявили, что "шатдаун" начался, потому что Трамп "устроил истерику" из-за стены. Они пообещали принять закон о возобновлении работы правительства, получив большинство в нижней палате в январе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидеры демократов в Конгрессе Чак Шумер и Нэнси Пелоси возложили ответственность за "шатдаун" на президента США

Почему Трамп спешит

Ситуация для Дональда Трампа осложняется тем, что после Нового года демократы получат большинство в нижней палате Конгресса, которое они завоевали на выборах в ноябре. В таком случае голосование за дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

Доказывая свою правоту, Трамп в пятницу утром писал в Twitter, что в Израиле стена на границе с палестинскими территориями "успешна на 99,9%". По его словам, эффективной будет и стена на границе с Мексикой.

Он также опубликовал рисунок стального островерхого забора и прокомментировал его: "Дизайн нашего стального барьера - абсолютно эффективный и одновременно красивый!"

Skip Twitter post by @realDonaldTrump A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

В январе 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, выполнив тем самым одно из своих предвыборных обещаний. Он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство, но этого не произошло.

Осенью этого года на границу США и Мексики прибыл караван беженцев из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые мечтают попасть на американскую территорию.

Какими будут последствия "шатдауна"

В случае "шатдауна" закрывается примерно четверть федеральных учреждений - в том числе департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции. Перестанут работать национальные парки.

Программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, федеральная судебная система и управление воздушным транспортом, а также военные и пограничники не прекращают работу во время "шатдауна". Никак не затрагивает он и почтовую службу, которая является независимым агентством.

Однако более 800 тысяч государственных служащих вынуждены будут оставаться дома или работать без зарплаты.

На этом фоне упали основные фондовые индексы США. Они пережили одно из самых сильных недельных падений за десятилетие из-за напряженных отношений с Китаем, повышения базовой ставки ФРС и возможного закрытия госучреждений в результате "шатдауна".

Промышленный индекс Dow Jones за неделю упал на 6,8% (самое серьезное снижение с 2008 года), индекс широкого рынка S&P 500 - на 7% (наибольшее падение с августа 2011 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 8,36% (впервые с 2008 года). За пятницу индексы потеряли до 3%.

Федеральная резервная система США в среду объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта до 2,25-2,5% - в четвертый раз за этот год. Трамп дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.

"Невероятно, что с таким сильным долларом и фактически нулевой инфляцией, когда мир вокруг рушится, Париж горит, а Китай падает, - с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок?", - написал Трамп в Twitter в понедельник.

"Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр", - писал он во вторник.

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