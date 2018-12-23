Львов: стало известно количество пострадавших от взрыва на ярмарке

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Из-за взрыва и пожара на рождественской ярмарке во Львове госпитализировали пять человек, двое из них находятся в реанимации, сообщают на сайте горсовета.

"В целом госпитализированы пять человек, из которых двое находятся в реанимации", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления здравоохранения города Владимира Зуба.

Четырех пострадавших с места происшествия забрали кареты "скорой помощи", еще один человек обратился к медикам самостоятельно.

"Все пять человек имеют ожоги разных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение", - сказал г-н Зуб.

По его словам, одному из пострадавших, который находится в реанимации, - 50 лет, "остальные - молодые люди, примерно 22-25 лет".

"Все четверо были (на месте взрыва) во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. О пятом человеке, обратившемся за помощью самостоятельно, получил информацию в телефонном режиме: либо он помогал тушить, либо он работник - точной информации еще нет", - заявил начальник управления здравоохранения города.

Копірайт зображення lv.npu.gov.ua Image caption Причину взрыва и пожара спасатели и правоохранители еще устанавливают

Власти города решили временно остановить работу рождественских ярмарок на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины, а также проверить их состояние противопожарной безопасности и наличие газового оборудования.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, но предприниматель на свой страх и риск это сделал", - приводятся в сообщении слова мэра Львова Андрея Садового.

В субботу около 13:15 на территории рождественской ярмарки во Львове на проспекте Свободы вспыхнул пожар в одном из киосков общественного питания.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пожар потушили в 13:32.

Полиция открыла уголовное производство в. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Причину взрыва спасатели и правоохранители еще устанавливают.

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