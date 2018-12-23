Копірайт зображення AFP / Facebook Image caption Тела Марен Уэланд и Луизы Вестергастер Есперсен нашли в понедельник в горах Атласа

Видеозапись убийства в Марокко одной из двух скандинавских туристок, распространенная в соцсетях, очень правдоподобная - к такому выводу пришла полиция Норвегии.

Тела студенток Марен Уэланд и Луизы Вестергастер Есперсен нашли в понедельник в популярной среди туристов местности в горах Атласа.

Мужчины в видеозаписи утверждают, что убийством женщин отомстили за потерю боевиками "Исламского государства" контроля над сирийским городом Хаджин.

Полиция Марокко сообщила, что четверо мужчин, арестованных на этой неделе, появились в отдельном пропагандистском видео, записанном до убийства туристок.

В четверг и пятницу состоялись еще девять арестов в разных городах Марокко за "подозрительные связи с виновниками террористического акта", сообщили марокканские чиновники.

Копірайт зображення BCIJ Image caption Полиция Марокко провела аресты в нескольких городах, в частности в Марракеше

Тела студенток доставили из марокканского города Касабланка в Данию в пятницу.

Что известно о жертвах?

24-летняя Луиза Есперсен из Дании и 28-летняя Марен Уэланд из Норвегии учились в Университете Юго-Восточной Норвегии.

Они прибыли на месячный отдых в Марокко 9 декабря и путешествовали в предгорьях горы Тубкаль, самой высокой вершины Северной Африки, в 10 км от туристического поселка Имлил, к югу от Марракеша.

Тела студенток нашли в их палатке.

Обе женщины приняли все меры предосторожности накануне своей поездки, сообщила мать Марен Уэланд.

Ожидается, что марокканцы почтят память убитых у норвежского и датского посольства в столице Марокко Рабате.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В норвежском городе Брюне память убитых девушек почтили шествием

Что известно о видеозаписях?

Видеозапись, на которой показано якобы обезглавливание одной из женщин, была распространена в социальных сетях сторонниками боевиков так называемого "Исламского государства". Норвежские власти заявили в пятницу, что запись кажется очень правдоподобной.

"Пока нет ничего конкретного, чтобы продемонстрировать, что это видео не является реальным", - говорится в заявлении Kripos - службы криминальных расследований норвежской полиции.

Копірайт зображення AFP/Moroccan police Image caption Полиция Марокко обнародовала фотографии трех подозреваемых по делу об убийстве скандинавских туристок

В видеозаписи убийца говорит, что убийство - "это месть за наших братьев в Хаджине", упоминая город в восточной Сирии, потерянный боевиками "Исламского государства" на этой неделе.

После того, как это видео было распространено, появилось второе видео с низким качеством, в котором четверо мужчин стояли перед флагом и утверждали, что являются сторонниками "Исламского государства".

Власти Марокко сообщили норвежской полиции, что арестованные четыре человека - это те самые люди, которые появились на втором видео.

Прокуроры говорят, что видео было записано на прошлой неделе, до убийства.

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