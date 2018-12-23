В новогоднюю ночь в Украине будет снегопад

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31 декабря и 1 января в Украину придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем ​​1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем ​​1 января - до +2°С, говорит синоптик.

"Кому повезет совместными усилиями опустить столбики термометров ниже нуля, тот будет играть мокрыми снежками и весело валяться в ​​снегу со своим предметом обожания в новогоднюю ночь", - шутит Наталья Диденко.

24 декабря в Украине ожидается нестабильная погода - снегопады, мокрый снег, на юге будет преимущественно дождь.

В восточных областях облачно, без существенных осадков. "Будет преобладать южный ветер, на западе Украины - северо-западный, порывистый, местами со штормовыми порывами", - добавляет Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью на западе и востоке около нуля, на остальной территории - до +1...-6°С. Днем в Украине ожидается около нуля.

"В Киеве 24 декабря будет снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, хотя она уже мало кого интересует, стабильная в своей вредности", - говорит синоптик.

25-26 декабря в Киеве морозы окрепнут до -2...-8°С.

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