Россия расширила список санкций против украинских граждан и компаний

Копірайт зображення Getty Images

Правительство России расширило перечень физических и юридических лиц из Украины, попадающих под действие санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Twitter, что "список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен".

По словам Медведева, он подписал соответствующее постановление правительства.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - написал политик.

Информационное агентство "Интерфакс" отмечает со ссылкой на сообщение российского правительства, что списки "суммарно расширили более чем на 200 человек и организаций".

Объясняется это "недружественными шагами со стороны Украины в отношении российских граждан и юрлиц".

Санкции предусматривают "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Не первые санкции

1 ноября Россия впервые ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди включенных в список - сын президента Украины Алексей Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, министр здравоохранения Ульяна Супрун , глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, мэр Днепра Борис Филатов, генпрокурор Украины Юрий Луценко, лидер радикалов Олег Ляшко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Санкции объясняют "недружественными шагами со стороны Украины в отношении российских граждан и юрлиц"

Под санкции попали ряд представителей СМИ, в частности журналист Виталий Портников, гендиректор 1 + 1 Александр Ткаченко, гендиректор 112 Украина Егор Бенкендорф.

Коснулись спецмеры и руководителя Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Среди бизнесменов в списке оказались основатель компании EastOne Виктор Пинчук, председатель правления "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, руководитель группы "Нибулон" Алексей Вадатурский, президент группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и владелец группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

В санкционном списке есть и ряд предприятий бизнесмена Дмитрия Фирташа в химической промышленности, а также агропредприятие "Синьков-Агро" в Тернопольской области, которое специализируется на выращивании помидоров. Самого Фирташа в списке нет.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram