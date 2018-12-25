Британия готова разместить системы обнаружения дронов по всей стране
В правительстве Соединенного королевства говорят, что готовы разместить системы обнаружения дронов по всей Великобритании.
Это решение - своего рода реакция на инцидент, произошедший в лондонском аэропорту Гатвик на прошлой неделе. Вечером 19 декабря аэропорт прекратил работу в связи с появлением двух беспилотных летательных аппаратов над взлётно-посадочной полосой.
В результате было перенесено или отменено около тысячи авиарейсов, что затронуло порядка 140 тысяч пассажиров.
Аэропорт потратил уже пять миллионов фунтов на то, чтобы приобрести оборудование для обнаружения беспилотников.
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Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время системы обнаружения дронов могут заработать повсеместно.
По его словам, люди, которые "необдуманно или с преступными намерениями" используют беспилотники, заслуживают самого сурового наказания.
"Могу сказать, что теперь мы можем развернуть системы обнаружения по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой", - рассказал Уоллес.
Он не объяснил ни как власти планируют применять эти системы, ни то, как быстро они смогут заработать.
До этого на инцидент в аэропорту Гатвик уже отреагировали власти Австралии: там пообещали, что со следующего месяца в аэропортах по всей стране заработают системы обнаружения дронов.
В Великобритании еще в мае этого года было объявлено, что с ноября 2019 года владельцы всех беспилотников весом более 250 граммов должны будут зарегистрировать их в Управлении гражданской авиации и пройти тесты по безопасности полётов.
Министр безопасности страны Бен Уоллес также выразил уверенность в том, что полиция вскоре задержит виновных в ситуации в аэропорту Гатвик, которая создала проблемы для тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось о том, что правоохранители уже задержали двух подозреваемых по этому делу, однако впоследствии их отпустили. Их имен полиция не раскрыла.
Однако некоторые британские СМИ распространили информацию о задержанных: издания писали, что речь идет о 47-летнем Поле Гейте и 54-летней Элейн Кирк.
Теперь, когда правоохранители отпустили мужчину и женщину, не выдвинув им никаких обвинений, они выступили с публичным заявлением, в котором попросили представителей СМИ с уважением отнестись к их частной жизни и дать возможность спокойно провести рождественские праздники.
Между тем руководство аэропорта Гатвик пообещало заплатить 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию, которая приведет к поимке причастных к запуску дронов в воздушной гавани.