Британия готова разместить системы обнаружения дронов по всей стране

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В правительстве Соединенного королевства говорят, что готовы разместить системы обнаружения дронов по всей Великобритании.

Это решение - своего рода реакция на инцидент, произошедший в лондонском аэропорту Гатвик на прошлой неделе. Вечером 19 декабря аэропорт прекратил работу в связи с появлением двух беспилотных летательных аппаратов над взлётно-посадочной полосой.

В результате было перенесено или отменено около тысячи авиарейсов, что затронуло порядка 140 тысяч пассажиров.

Аэропорт потратил уже пять миллионов фунтов на то, чтобы приобрести оборудование для обнаружения беспилотников.

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время системы обнаружения дронов могут заработать повсеместно.

По его словам, люди, которые "необдуманно или с преступными намерениями" используют беспилотники, заслуживают самого сурового наказания.

"Могу сказать, что теперь мы можем развернуть системы обнаружения по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой", - рассказал Уоллес.

Он не объяснил ни как власти планируют применять эти системы, ни то, как быстро они смогут заработать.

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До этого на инцидент в аэропорту Гатвик уже отреагировали власти Австралии: там пообещали, что со следующего месяца в аэропортах по всей стране заработают системы обнаружения дронов.

В Великобритании еще в мае этого года было объявлено, что с ноября 2019 года владельцы всех беспилотников весом более 250 граммов должны будут зарегистрировать их в Управлении гражданской авиации и пройти тесты по безопасности полётов.

Министр безопасности страны Бен Уоллес также выразил уверенность в том, что полиция вскоре задержит виновных в ситуации в аэропорту Гатвик, которая создала проблемы для тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители уже задержали двух подозреваемых по этому делу, однако впоследствии их отпустили. Их имен полиция не раскрыла.

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Однако некоторые британские СМИ распространили информацию о задержанных: издания писали, что речь идет о 47-летнем Поле Гейте и 54-летней Элейн Кирк.

Теперь, когда правоохранители отпустили мужчину и женщину, не выдвинув им никаких обвинений, они выступили с публичным заявлением, в котором попросили представителей СМИ с уважением отнестись к их частной жизни и дать возможность спокойно провести рождественские праздники.

Между тем руководство аэропорта Гатвик пообещало заплатить 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию, которая приведет к поимке причастных к запуску дронов в воздушной гавани.

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