В Аргентине радиоведущего, который оскорблял феминисток, обязали приглашать их к себе в эфиры

Аргентинского радиоведущего, которого обвинили в сексизме и мизогинии, обязали приглашать к себе в эфиры феминисток, а также отказаться от критики в их адрес.

В течение пяти месяцев Анхель Этчекопар должен будет еженедельно общаться с феминистками в эфире, не перебивать их в течение 10 минут, а также не критиковать их после того, как они завершат выступление.

Такое решение местный суд принял после того, как Этчекопар убедил судью-женщину в том, что готов изменить отношение к женщинам, и добился снятия обвинений.

В своей передаче на Radio 10 Анхель Этчекопар нередко оскорблял феминисток, называя их "феминаци" и "отвратительными людьми".

Прокуроры обвинили радиоведущего в гендерной дискриминации и мизогинии - в частности, в "неуважительных, оскорбительных, очерняющих и дискриминационных" выпадах в адрес женщин.

"Однако в суде Этчекопар показал себя с другой стороны", - рассказал прокурор Федерико Вильальба Диаз.

В конце концов Анхель Этчекопар смог убедить следователей в том, что он готов изменить свое поведение и судья согласилась установить для мужчины испытательный срок вместо полноценного наказания.

Согласно договоренности обеих сторон, прокуроры направят радиоведущему перечень специалистов по гендерным вопросам, которых он сможет пригласить к себе на программу.

Кроме того, Этчекопара обязали в течение года избегать дискриминационных высказываний, а также делать благотворительные взносы в пользу католической организации.

Если ведущий нарушит условия договора, рассмотрение дела против него возобновят.

Ранее в декабре парламент Аргентины одобрил закон, в соответствии с которым чиновники обязаны пройти обучающие курсы по вопросам гендерного равенства.

Закон был создан в память о 21-летней Микаэле Гарсии, которая была похищена, изнасилована и убита в 2017 году. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в стране и привел к демонстрациям в защиту женщин.

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